El turismo internacional desde Argentina mostró una caída significativa en abril de 2026, con una reducción del 13,2% en la cantidad de argentinos que viajaron al exterior en comparación con el mismo mes del año anterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un total de 764.800 turistas argentinos salieron del país durante ese mes.

En contraste, la llegada de turistas extranjeros al país aumentó un 10,6% interanual, con 463.100 visitantes ingresando en abril. A pesar de este crecimiento, el saldo neto del turismo internacional se mantuvo negativo, con una diferencia desfavorable de 301.700 personas en el segmento de turistas.

Cuando se consideran todos los visitantes, incluidos excursionistas, el desequilibrio se amplía. En febrero, por ejemplo, el saldo negativo total alcanzó las 447.300 personas, producto de 1.202.300 salidas frente a 755.000 ingresos en ese mes.

En abril cayó 13,2% la cantidad de argentinos que viajaron al exterior, según Indec

El informe de Indec también reveló que el turismo emisivo sigue en contracción

Aunque con variaciones según la vía de salida y destinos. En total, 1.202.300 visitantes argentinos salieron por todas las vías internacionales en abril, lo que representó una caída del 15,7% respecto a 2025. De ese total, 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas.

Los países limítrofes continúan siendo los destinos preferidos: el 71,7% de los argentinos que viajaron eligió Brasil (28,3%), Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%).

En cuanto a los medios de transporte, más de la mitad de los turistas argentinos salieron por vía aérea (51,6%), seguida por la vía terrestre (40,7%). El movimiento aéreo se concentró principalmente en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, desde donde partieron 321.200 turistas, con Brasil como principal destino.

Por el lado del turismo receptivo, la llegada de visitantes extranjeros mostró un aumento del 8% interanual, con un total de 755.000 visitantes que pernoctaron en el país. De esta cifra, 463.100 fueron turistas y 292.000 excursionistas. Los principales países de origen fueron Brasil (20,5%), Uruguay (16,4%) y Europa (15,3%).

El ingreso de turistas también se realizó mayormente por vía aérea (51,8%), seguida por la terrestre (36,9%), pero el crecimiento en el turismo receptivo no logró equilibrar el saldo negativo generado por la salida de argentinos.

Así, abril de 2026 reflejó un escenario de desequilibrio en el turismo internacional argentino, con una menor cantidad de viajeros nacionales al exterior, aunque aún superando la llegada de visitantes extranjeros.