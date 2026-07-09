En el Tedeum, García Cuerva pidió dejar atrás "la mezquindad política"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este jueves el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana y dejó un mensaje centrado en la necesidad de reconstruir la unidad nacional. Ante el presidente Javier Milei y gran parte del gabinete nacional, sostuvo que "Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable".

Durante su homilía, el prelado exhortó a dejar atrás "el individualismo" y "la mezquindad política", al tiempo que llamó a recuperar la capacidad de escuchar al otro como base para construir consensos. "Escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura", afirmó.

Apoyándose en la parábola del Buen Samaritano, García Cuerva advirtió que la sociedad argentina transita "caminos peligrosos" marcados por la intolerancia, la descalificación del que piensa distinto, la crueldad hacia los más débiles y la discriminación. También cuestionó a quienes, según expresó, alimentan la división y la corrupción mientras profundizan las desigualdades sociales.

El arzobispo pidió poner en el centro a los jubilados, las personas con discapacidad, los enfermos, los jóvenes afectados por el narcotráfico y los desocupados, y reclamó que no sean reducidos a estadísticas. En ese sentido, sostuvo que la independencia también implica liberarse de la indiferencia frente al sufrimiento ajeno.

En otro tramo de su mensaje, reclamó una política basada en el diálogo, la justicia social y la honestidad, y convocó a realizar "un gran examen de conciencia colectivo". "No miremos al costado buscando culpables eternos", expresó, antes de afirmar que las heridas del país solo podrán sanar mediante el encuentro y el compromiso compartido.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la presidenta del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y otras autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires.