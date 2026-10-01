Por la gran crecida del río Chimehuín en Junín de los Andes, producto de las lluvias y el alto caudal, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo está llevando adelante un monitoreo del caudal para evitar peligro para la comunidad.

El agua ya ha llegado al límite de distintos sectores de la ribera, poniendo en riesgo a los pobladores de la zona, por lo cual la Municipalidad reforzó las defensas con camiones, maquinaria y personal para evitar que el cauce avance hacia las calles y los barrios.

La Secretaría explicó que el río creció por las lluvias y el deshielo provocado por altas temperaturas que aceleraron el proceso. A esto se suma el fenómeno de El Niño, lo cual generó el aumento.

Para poder controlar el cauce se realizó un sobrevuelo con dron institucional, en total fueron cuatro en distintas zonas: Puente del Curruhué, Cauquenes, Costanera y San Cabao, los cuales fueron transmitidos en vivo.

El trabajo se hizo en conjunto con recursos técnicos, logísticos y humanos de la Secretaría junto a Obras Públicas y Protección Civil de la localidad de Junín.

Curruhué

En esta zona destacaron que el cauce se ve estable y que retrocedió respecto al desborde anterior. Sin embargo se está haciendo el seguimiento permanente ya que se ve saturación del suelo en laderas y escurrimiento del agua.

Cauquenes

Aquí indicaron que hay una superficie con mayor afectación visible, allí se ven superficies anegadas entre viviendas y calles, debido al desborde y ascenso del nivel de las napas.

La calzada está con vallado preventivo ya que se observa un sector con desborde y erosión de la margen.

Costanera

En el sector el río se ve crecido y el cauce ocupa la planicie y la vegetación de la ribera, con brazos secundarios activos. Por esto se tomó la decisión de cerrar preventivamente la zona para evitar daños.

San Cabo

En este puente, el agua se encuentra próxima a la parte inferior del tablero. Por ello consideraron conveniente continuar con el monitoreo del sector.

En conclusión, la Secretaría manifestó que aunque hay sectores con riesgo de deborde, la situación está contenida. El caudal se mantiene alto pero estable y tiene tendencia a bajar en los próximos días.