Récord de pasajeros aéreos: crecen los vuelos internacionales sin pasar por Buenos Aires

La actividad aerocomercial argentina alcanzó un nuevo récord en septiembre. Un total de 4.186.500 pasajeros utilizaron los aeropuertos del país durante el mes, la cifra más alta registrada para un septiembre, según datos difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El movimiento superó en un 2% el récord de septiembre de 2025, mientras que representó un crecimiento del 15% frente al mismo mes de 2024 y del 7% respecto de 2023.

Uno de los datos más destacados fue el crecimiento de los vuelos internacionales y, particularmente, de las conexiones que permiten viajar al exterior directamente desde las provincias, sin pasar por Buenos Aires.

Más vuelos internacionales desde el interior

Durante septiembre, 181.068 pasajeros viajaron al exterior desde aeropuertos del interior del país sin realizar conexiones en el área metropolitana de Buenos Aires.

La cantidad aumentó 17% respecto de septiembre de 2025, 42% frente al mismo mes de 2024 y 75% en comparación con 2023. La tendencia se profundiza al observar los primeros nueve meses del año. Entre enero y septiembre, 2.083.547 personas utilizaron vuelos internacionales directos desde aeropuertos provinciales.

La cifra representa un incremento del 28% respecto del mismo período de 2025, del 82% frente a 2024 y del 127% en comparación con 2023.

Actualmente funcionan 28 rutas internacionales directas que conectan ciudades del interior argentino con destinos de otros países sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Los vuelos internacionales marcaron un récord

El segmento internacional movilizó en septiembre 1.300.890 pasajeros, el volumen más alto registrado para ese mes en la historia de la aviación comercial argentina.

El crecimiento fue del 5% interanual. Los vuelos de cabotaje, por su parte, transportaron 2.885.610 pasajeros, un 1% más que durante septiembre de 2025.

Según los datos oficiales, la expansión se produce en el marco de la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional, que contempla acuerdos bilaterales, flexibilización de operaciones y apertura de nuevas rutas.

Qué aeropuertos crecieron más

El movimiento también mostró incrementos importantes en distintas terminales del interior.

En los vuelos domésticos, Viedma registró un crecimiento interanual del 51%, seguida por Resistencia, con 36%; Paraná, con 24%; y Salta, con 17%.

Entre las operaciones internacionales se destacó Tucumán, con un aumento del 129% respecto de septiembre de 2025, mientras que Mendoza registró un crecimiento del 15%.

La conectividad patagónica también sumó movimientos durante el mes. Aerolíneas Argentinas retomó la ruta entre Bariloche y El Calafate, mientras que JetSMART reanudó sus vuelos entre Buenos Aires y El Calafate.

Con más de 4,18 millones de pasajeros en un solo mes, septiembre estableció así un nuevo máximo para ese período y reforzó una tendencia que gana peso dentro del mapa aerocomercial argentino: el crecimiento de las conexiones internacionales directas desde las provincias.