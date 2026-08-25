¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Contra los delitos

El Gobierno Nacional creará un programa para detectar y bloquear celulares en las cárceles

La medida aplicará para las unidades penitenciarias federales y de las provincias que se adhieran. Lo que hará es bloquear IMEI, IMSI y líneas telefónicas.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 25 de agosto de 2026 a las 15:30
PUBLICIDAD
La medida fue oficializada y las provincias podrán adherirse por convenio.

El Gobierno Nacional oficializó este martes la creación de un programa para la detección y el bloqueo de celulares utilizados en las cárceles, al tiempo que se amplió la estrategia a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. 

Mediante la Resolución 806/2026 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo es impedir que los delincuentes continúen con la planificación y coordinación de delitos en el exterior.

Cómo se aplicará y qué incluye

La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de implementar el Programa para la Detección y el Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios en las jurisdicciones que lo soliciten.

Además, se autorizó a las Fuerzas de Seguridad Federales el uso de inhibidores de señales en casos relacionados con la seguridad pública y se aprobó el “Procedimiento para el Bloqueo de Terminales con Reporte de Robo, Hurto o Extravío y la Identificación de IMEI Irregulares”.

La norma habilita al Servicio Penitenciario Federal a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de estos dispositivos utilizados por los presos en las celdas y pabellones.

"El Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios permitirá detectar los dispositivos y bloquear los IMEI, IMSI y líneas telefónicas utilizados de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias federales y de las provincias que adhieran", explicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado oficial.

En este sentido, señalaron que "las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado", a la vez que indicó que la Capital Federal y el resto de los distritos podrán incorporarse al programa mediante el convenio de adhesión aprobado por la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD