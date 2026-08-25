El Gobierno Nacional oficializó este martes la creación de un programa para la detección y el bloqueo de celulares utilizados en las cárceles, al tiempo que se amplió la estrategia a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante la Resolución 806/2026 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo es impedir que los delincuentes continúen con la planificación y coordinación de delitos en el exterior.

Cómo se aplicará y qué incluye

La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de implementar el Programa para la Detección y el Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios en las jurisdicciones que lo soliciten.

Además, se autorizó a las Fuerzas de Seguridad Federales el uso de inhibidores de señales en casos relacionados con la seguridad pública y se aprobó el “Procedimiento para el Bloqueo de Terminales con Reporte de Robo, Hurto o Extravío y la Identificación de IMEI Irregulares”.

La norma habilita al Servicio Penitenciario Federal a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de estos dispositivos utilizados por los presos en las celdas y pabellones.

"El Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios permitirá detectar los dispositivos y bloquear los IMEI, IMSI y líneas telefónicas utilizados de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias federales y de las provincias que adhieran", explicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado oficial.

En este sentido, señalaron que "las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado", a la vez que indicó que la Capital Federal y el resto de los distritos podrán incorporarse al programa mediante el convenio de adhesión aprobado por la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva.