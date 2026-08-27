El Gobierno vuelve a reunirse con el PRO por la agenda legislativa y 2027

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO volvieron a reunirse este jueves en la Casa Rosada para avanzar en la coordinación de la agenda legislativa y comenzar a delinear posibles acuerdos electorales para 2027, en un nuevo capítulo del acercamiento entre ambos espacios políticos.

El encuentro comenzó a las 17 y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, por parte del Gobierno. En representación del PRO participaron el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

El oficialismo busca fortalecer los acuerdos parlamentarios que le permitan conseguir las mayorías necesarias para sus principales proyectos en ambas cámaras del Congreso. La reciente media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados es uno de los ejemplos que el Gobierno pretende consolidar mediante el diálogo con los bloques aliados.

Desde el PRO, en tanto, plantean que el objetivo de esta nueva reunión es “seguir construyendo confianza” y ampliar la agenda de iniciativas que puedan ser discutidas en el Congreso. Entre los proyectos impulsados por el espacio aparecen propuestas vinculadas con la electromovilidad, la siembra al costado de las rutas, el vandalismo rural y los vehículos de conducción autónoma.

Sin embargo, persisten diferencias entre ambos espacios en torno a algunas iniciativas de peso político, entre ellas la intención del Gobierno de eliminar las PASO para las elecciones de 2027. Ritondo expresó sus dudas sobre acompañar esa propuesta, mientras que el senador del PRO Martín Goerling manifestó su rechazo a la posibilidad.

Qué objetivos persigue el oficialismo al reunirse con el PRO

La negociación tiene, de esta manera, dos objetivos centrales para el oficialismo: garantizar respaldos legislativos durante los próximos meses y avanzar en las condiciones para una eventual alianza electoral en 2027. La intención de La Libertad Avanza es que un eventual entendimiento nacional con el PRO también tenga impacto en los principales distritos del país.

En paralelo, el Gobierno busca que los acuerdos provinciales contribuyan a reforzar sus mayorías parlamentarias, mientras profundiza el despliegue territorial de sus dirigentes y funcionarios de cara al próximo escenario electoral.

El acercamiento entre ambos espacios se desarrolla bajo la conducción política de Karina Milei, quien pretende que los principales acuerdos electorales no queden postergados hasta el inicio de 2027. La estrategia apunta a alcanzar entendimientos básicos con anticipación, incluso si inicialmente son acuerdos políticos informales, para llegar al próximo año con buena parte del esquema de alianzas definido.

En el Ejecutivo reconocen además que el despliegue de dirigentes libertarios por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires forma parte de la estrategia de negociación con los distintos sectores políticos. El objetivo es mostrar fortaleza territorial antes de avanzar en acuerdos electorales concretos.