Javier Milei rechazó nuevamente las críticas por la morosidad: “Buscan dividir a la sociedad”

Javier Milei volvió a rechazar las críticas por el aumento de la morosidad y aseguró que los cuestionamientos forman parte de una estrategia para generar divisiones en la sociedad y reducir el respaldo a su Gobierno. El Presidente se expresó durante una charla ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, donde presentó su próximo libro, Ética como política de Estado.

Durante el encuentro, Milei sostuvo que no está dispuesto a modificar el rumbo de su gestión ni a adoptar una posición más flexible pese a la presión que, según afirmó, recibió durante los últimos meses. En ese sentido, reivindicó la decisión de mantener sus políticas y cuestionó la posibilidad de responder a sus adversarios con medidas que consideró contrarias a sus principios.

“Al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien”, afirmó el mandatario, al referirse a una frase suya que había sido difundida recientemente. Milei sostuvo que su Gobierno no negociará sus “valores éticos y morales” y aseguró que continuará tomando las decisiones que considera correctas.

El Presidente también apuntó contra lo que definió como “mercados repugnantes”, en referencia a temas que, según su interpretación, son instalados para generar campañas negativas contra su administración. Recordó que durante la campaña presidencial de 2023 se difundieron versiones sobre una eventual venta de órganos o la posibilidad de habilitar armas en los kioscos de los colegios.

“Es siempre lo mismo”, sostuvo Milei, quien consideró que las críticas actuales sobre la morosidad responden a una lógica similar. “Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que generan controversia”, afirmó.

En las últimas semanas, el incremento de la cantidad de personas con dificultades para afrontar sus deudas se convirtió en uno de los ejes de las críticas a la política económica del Gobierno. Según datos de la consultora Analytica mencionados en el informe, las personas consideradas irrecuperables, con más de un año sin pagar, pasaron de casi 2 millones a 3,8 millones en un año.

Sin embargo, Milei planteó ante sus funcionarios y legisladores una interpretación diferente de esos datos. El Presidente sostuvo que los indicadores no reflejan una situación de crisis y afirmó que el aumento de las familias que no pueden afrontar sus deudas comenzó a revertirse y presenta una tendencia descendente.

El mensaje sobre la necesidad de defender la gestión ya había sido transmitido por Milei durante las reuniones que mantuvo esta semana con su Gabinete y posteriormente con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA).

En esos encuentros, el mandatario pidió a sus funcionarios y legisladores defender públicamente las políticas implementadas y mostrar los resultados de la gestión, en un escenario en el que la oposición busca instalar cuestionamientos sobre la situación económica y social.

Milei insistió ante los estudiantes en que confía en los argentinos y continuará haciendo “lo que es correcto”, al tiempo que descartó modificar su estrategia para responder a las críticas.