Una fuerte discusión se instaló en los últimos días luego de que trabajadores del transporte y representantes gremiales denunciaran la presunta eliminación de los stickers y carteles con la frase “Las Malvinas son argentinas” de colectivos y trenes de distintas jurisdicciones. La situación generó una ola de críticas y reacciones en redes sociales.

Ante la repercusión del tema, el Gobierno nacional salió a desmentir de manera categórica que existiera una instrucción oficial para retirar esa señalización. Desde la Oficina de Respuesta Oficial aseguraron que no hubo ninguna orden de la Secretaría de Transporte y remarcaron que la normativa vigente que establece la presencia de la leyenda sobre Malvinas en el transporte público continúa en vigor.

La controversia se originó cuando comenzaron a circular versiones que atribuían la decisión a una supuesta directiva informal del Gobierno. La respuesta oficial fue inmediata y calificó esas afirmaciones como falsas. Además, insistieron en que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas sigue siendo una política de Estado.

Mientras tanto, algunos referentes sindicales expresaron preocupación por lo ocurrido y reclamaron explicaciones. Entre ellos, el dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero sostuvo que la situación generó inquietud entre trabajadores y usuarios, y pidió que se garantice el cumplimiento de la legislación vigente.

En medio de la polémica también aparecieron explicaciones empresariales. Desde una de las principales compañías de transporte señalaron que no se estaba eliminando la identificación vinculada a Malvinas, sino realizando un recambio de cartelería debido al desgaste de los materiales instalados años atrás.

La discusión volvió a poner en el centro de la escena una ley que obliga a exhibir la leyenda sobre la soberanía argentina en los medios de transporte público de pasajeros, una disposición que continúa vigente y que fue ratificada por las autoridades nacionales tras el revuelo de los últimos días.