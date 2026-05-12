En el marco de una nueva movilización universitaria, el Gobierno nacional volvió a rechazar las acusaciones por presunto desfinanciamiento a las universidades públicas y cuestionó el manejo de fondos por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, la administración de Javier Milei aseguró que los recursos destinados al sistema universitario continúan siendo transferidos. Además, el Gobierno nacional sostuvo que es necesario “analizar los datos reales” sobre el uso de los fondos públicos.

La respuesta oficial, en medio de la marcha universitaria

La respuesta oficial se conoció mientras se desarrollaba una nueva marcha universitaria, la quinta desde el inicio de la actual gestión presidencial.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello también se anunció el lanzamiento de una nueva plataforma digital que permitirá consultar información vinculada al funcionamiento de las universidades nacionales. Según explicaron, el micrositio incluirá datos sobre la cantidad de alumnos regulares, tasa de egreso, presupuesto asignado y costo por graduado de cada institución.

El Gobierno además profundizó sus cuestionamientos hacia la UBA. En el comunicado sostuvo que la universidad mantiene pendiente la rendición de gastos correspondientes a salud de los años 2024 y 2025.

A su vez, reiteró críticas sobre la distribución de recursos destinados a hospitales universitarios y afirmó que la UBA pretende concentrar cerca del 95% de esos fondos.

Otro de los puntos mencionados por Capital Humano fue la situación de los estudiantes extranjeros en universidades públicas. Según datos oficiales difundidos por el ministerio, cerca del 40% de los estudiantes de medicina de la UBA son extranjeros, mientras que en la Universidad Nacional de La Plata la cifra asciende al 51%.