Las políticas de Neuquén para amortiguar el impacto del recorte presupuestario de Nación a las universidades públicas

Esta tarde, a partir de las 17.00, se llevará a cabo en todo el país una nueva Marcha Federal Universitaria donde se pedirá, principalmente, por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso de la Nación, vetada por el presidente Javier Milei y judicializada ante la Corte Suprema de Justicia por lo que fue el rechazo al veto propiciado por el jefe de Estado.

La marcha principal está convocada para las 17.00 en Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque habrá manifestaciones en todas las provincias del país ya que la decisión del Gobierno nacional afecta, en mayor o menor medida, a todas las universidades públicas de la Argentina.

En la provincia del Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) -la más importante de la región seguida por la Universidad Tecnológica Nacional- está gravemente afectada por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La rectora de la institución, Beatriz Gentile expresó ayer en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que la UNCo tiene un desfasaje del 47% en los últimos dos años en términos de IPC mensual, lo que según explicó significa siete meses en pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los docentes y nueve meses en términos de cuotas que hacen al funcionamiento.

Sin embargo, Gentile manifestó que la UNCo no tiene las mismas dificultades que tienen otras que cuentan con hospitales o que no tienen edificios propios y deben alquilar.

En este contexto muy dificultoso para las universidades, el Gobierno de Neuquén que conduce Rolando Figueroa sostiene una serie de medidas con el objetivo de amortiguar el impacto del recorte presupuestario propiciado por el Ejecutivo nacional.

Por ejemplo, Gentile dijo que Figueroa es consciente de la situación y que el Gobierno provincial acompaña, en concreto a partir de acuerdos con empresas públicas como el EPEN que ayudan a afrontar gastos. Sin embargo, sostuvo que los salarios y el normal funcionamiento de la Alta Casa de Estudios no puede cubrirlo.

Entre las políticas más importantes se encuentra la decisión del Gobierno provincial de inaugurar hace algunos meses la sede de la UNCo en Chos Malal, que permitirá a estudiantes de la región del Alto Neuquén acceder a carreras universitarias sin tener que movilizarse hasta la Capital para poder estudiar.

Otra política clave es el Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes de todos los niveles, entre ellos el universitario. De esta manera, podrán acceder a boletos sin costo estudiantes que cursen de forma regular y que viajen a una institución educativa (no pueden superarse los 250 kilómetros dentro de la Provincia).

Otro programa fundamental que puso en marcha el Gobierno de Neuquén -y que renovó para el 2026- tiene que ver con las Becas Gregorio Álvarez que, según explicaron desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad, contempla un pago mensual de $380.000 para estudiantes universitarios de la Provincia.

Todo lo anteriormente mencionado pone en evidencia el respaldo del Gobierno neuquino a la educación pública en todos sus niveles, incluido el universitario, en tiempos de menos presupuesto implementado por las políticas del presidente Javier Milei.



