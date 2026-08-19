El Gobierno no extenderá el RIGI después de 2027 y apuesta al Súper RIGI

El Gobierno nacional descartó extender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) una vez que finalice su vigencia, prevista para 2027. El Secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, consideró que se trata de un esquema excepcional que fue creado con un período de inicio y de finalización determinado.

“Al RIGI le queda menos de un año. Creo que no debería ser extendido porque es un régimen de excepción que tiene tiempo de inicio y de final”, sostuvo González durante un evento organizado por La Nación.

El funcionario destacó, de todos modos, los resultados obtenidos desde la implementación del régimen. Según precisó, ya fueron aprobados 43 proyectos de inversión y estimó que antes de que termine el programa podrían sumarse entre 10 y 15 iniciativas adicionales.

González calificó al RIGI como “una gran historia de éxito” y planteó que el objetivo del Gobierno es aprovechar los resultados obtenidos para avanzar hacia una nueva etapa. En ese sentido, destacó que la intención oficial es impulsar el denominado Súper RIGI.

La nueva iniciativa apunta a promover la industrialización de los recursos naturales argentinos. Según explicó el Secretario, la idea es que una vez finalizado el régimen vigente se avance en proyectos que permitan agregar valor a los recursos que actualmente generan inversiones y exportaciones.

“Ahora queremos aprobar el Súper RIGI, queremos que una vez finalizado el RIGI vayamos a la industrialización de esos recursos naturales”, señaló González.

El planteo se produce en un contexto en el que el Gobierno considera que Argentina atraviesa un cambio de paradigma en materia energética. El funcionario sostuvo que este proceso ya puede observarse en el crecimiento de la producción de hidrocarburos y no se trata solamente de una expectativa para los próximos años.

“En petróleo vemos todos los días cómo la producción va creciendo. En gas son saltos más discretos, pero los proyectos están”, explicó González al referirse a la evolución de ambos sectores.

El Secretario también destacó el atractivo que tiene actualmente el país para las empresas interesadas en invertir en hidrocarburos. Según su análisis, Argentina se convirtió en un destino preferencial para quienes buscan desarrollar proyectos petroleros y gasíferos, en particular por el potencial de sus recursos.

González consideró además que el escenario internacional favorece las posibilidades de expansión del sector energético argentino. Entre los factores que mencionó se encuentra la percepción de los compradores internacionales respecto de la menor exposición de la producción argentina a conflictos geopolíticos.

A esto se suma el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos, que, de acuerdo con el funcionario, incrementó el interés de los inversores por desarrollar proyectos vinculados con el petróleo y el gas en el país.

La estrategia del Gobierno apunta así a que el RIGI cumpla el objetivo para el que fue creado durante su período de vigencia y que, posteriormente, el Súper RIGI funcione como una herramienta para avanzar sobre una nueva etapa de desarrollo industrial.

Mientras tanto, el Ejecutivo espera que continúe creciendo la cantidad de proyectos incorporados al régimen vigente durante los meses que restan hasta su finalización. La proyección oficial contempla entre 10 y 15 nuevas iniciativas, que se sumarían a las 43 que ya fueron aprobadas.

De esta manera, el Gobierno mantiene su apuesta por las inversiones vinculadas con los recursos energéticos, pero plantea un cambio de objetivo para la etapa posterior al RIGI: pasar de incentivar grandes proyectos de inversión a promover también la industrialización de los recursos naturales que produce el país.