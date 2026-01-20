El Gobierno argentino ofreció asistencia a Chile ante la grave emergencia por los incendios forestales que afectan al sur del país, una situación que ya dejó víctimas fatales, miles de evacuados y extensas zonas devastadas por el fuego. Desde la Cancillería confirmaron que la Argentina puso a disposición su apoyo y colaboración, en un gesto de reciprocidad por la ayuda recibida durante los incendios en la Patagonia.

El canciller Pablo Quirno aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades chilenas y que sigue de cerca la evolución de la crisis. Además, remarcó que el país acompañará los esfuerzos para que la emergencia pueda ser controlada lo antes posible. La asistencia se canalizará a través de la Agencia Federal de Emergencias, con el objetivo de aportar recursos y cooperación técnica si así se requiere.

Desde el Gobierno argentino expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y con todas las personas afectadas, al tiempo que destacaron que ambos países cuentan con mecanismos de coordinación y cooperación vigentes para actuar de manera rápida ante catástrofes naturales, facilitando el intercambio de información y la ayuda operativa.

La situación en Chile es crítica. Los incendios forestales ya provocaron al menos 19 muertes, obligaron a evacuar a unas 50.000 personas y arrasaron con más de 20.000 hectáreas, dejando cientos de viviendas destruidas. Las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas al sur de Santiago, son las más afectadas por el avance de las llamas.

El fuego se desató durante el fin de semana, impulsado por altas temperaturas y fuertes vientos, y se vio agravado por un fenómeno climático de aire cálido y seco que complicó aún más las tareas de control. Ante la magnitud del desastre, el presidente chileno se trasladó a la zona para coordinar el operativo y dispuso medidas excepcionales, como el toque de queda nocturno en las localidades más golpeadas.

Mientras continúan los trabajos para contener el avance del fuego, la ayuda internacional y la cooperación regional aparecen como claves para enfrentar una de las peores emergencias ambientales que atraviesa Chile en los últimos años.