El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que evalúa “involucrar” a la dirigente opositora María Corina Machado en el futuro de Venezuela, en una declaración que volvió a sacudir el escenario político y abrió interrogantes sobre el rumbo que podría tomar el proceso de transición en el país caribeño.

Las palabras del mandatario se dieron durante una conferencia de prensa realizada al cumplirse un año de su regreso al poder, y pocos días después de la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con Machado. En ese encuentro, la líder opositora le entregó a Trump la medalla correspondiente a su Premio Nobel de la Paz. “Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, expresó el presidente, al destacar el rol y la figura de la dirigente venezolana.

Trump también se refirió al cambio de escenario político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Según el mandatario, la relación con Venezuela dio un giro completo y aseguró que ahora trabaja “muy bien” con el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada.

En ese contexto, el presidente estadounidense sostuvo que las empresas petroleras se preparan para realizar inversiones de gran magnitud en el país sudamericano, al remarcar el potencial energético venezolano y su peso estratégico a nivel mundial.

Mientras tanto, familiares de presos políticos denunciaron que alrededor de 200 personas se encuentran en situación de desaparición forzada, un dato que vuelve a poner el foco en la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela y en las tensiones internas que persisten pese al cambio de autoridades.

Hasta el momento, Machado había quedado fuera del esquema de transición impulsado por Estados Unidos, bajo el argumento de que no contaba con el respaldo interno suficiente para liderar el país. Las declaraciones de Trump, sin embargo, marcan un posible giro en esa postura y reavivan el debate sobre el rol que podría ocupar la principal referente de la oposición venezolana en la nueva etapa política.