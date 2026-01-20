Dos trenes de Rodalies descarrilaron en Cataluña en medio de la borrasca Harry, provocando interrupciones en varias líneas ferroviarias y al menos 20 personas heridas, aunque no se registraron víctimas fatales. Los accidentes ocurrieron en un contexto de condiciones climáticas extremas, con alerta roja activada en la región de Girona.

El hecho más grave se produjo entre Gélida y Martorell, en la provincia de Barcelona, donde un tren de la línea R4 se salió de las vías luego de que un muro colapsara y cayera sobre el trazado ferroviario. Como consecuencia, 15 personas resultaron heridas, entre ellas el maquinista. Equipos de emergencia se desplegaron rápidamente en el lugar para asistir a los pasajeros.

En la zona trabajaron más de una decena de ambulancias y numerosos bomberos, mientras que las autoridades activaron el plan especial de emergencias ferroviarias para coordinar la atención a los afectados y garantizar la seguridad. El servicio de emergencias recibió decenas de llamados alertando sobre el accidente durante las primeras horas posteriores al descarrilamiento.

La segunda incidencia ocurrió en la provincia de Girona, donde la circulación ferroviaria quedó interrumpida entre Maçanet Massanes y Tordera. En este caso, un tren de la línea R1 descarriló tras impactar contra una roca que había caído sobre las vías debido al temporal. El golpe provocó que el convoy perdiera uno de sus ejes, lo que obligó a frenar completamente el servicio en ese tramo.

Ambos episodios se produjeron mientras la borrasca Harry azota con fuerza el noreste de España, generando deslizamientos, caída de muros y desprendimientos de piedras, situaciones que complicaron seriamente la circulación ferroviaria y obligaron a reforzar los operativos de seguridad.

Las autoridades trabajan para normalizar el servicio y evaluar los daños, mientras se mantiene la recomendación de extremar precauciones ante la persistencia del mal tiempo.