El Gobierno otorgará en mayo un bono extraordinario de $70.000 a jubilados

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. La medida fue establecida mediante el decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará durante mayo.

Este refuerzo se suma a la actualización mensual de las prestaciones, vinculada a la evolución de la inflación. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el incremento previsto para este período es del 3,4%. Con esto, la jubilación mínima pasará a $393.174,10 y, sumando el bono, alcanzará un total de $463.174,10.

El beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluyendo los otorgados bajo la Ley 24.241, regímenes anteriores, sistemas especiales ya derogados y cajas previsionales transferidas a la Nación. También se extiende a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más, siempre que estén bajo la órbita del organismo.

Pensiones, PUAM y AUH también se actualizan por movilidad e inflación.

El bono se otorgará de manera completa a quienes perciban la jubilación mínima, mientras que quienes superen ese monto recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar el tope de $70.000. Además, solo se abonará sobre prestaciones vigentes en el mes de pago y tiene carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos.

Impacto en otras prestaciones y programas de ANSES

El ajuste también afecta a otros programas gestionados por la ANSES. La PUAM se ubicará en $314.539,28 y, con el bono, alcanzará los $384.539,28. Las pensiones no contributivas tendrán un haber base de $275.221,87, que ascenderá a $345.221,87 con el refuerzo.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $141.285,31, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llegará a $460.044,10.