El poder adquisitivo de las jubilaciones acumula nueve meses consecutivos de caída, en un contexto de inflación que sigue superando los ajustes mensuales de los haberes. Según distintos análisis privados, la fórmula de actualización y el atraso en los aumentos explican la pérdida sostenida, especialmente en los ingresos más bajos. Mientras los precios suben, los haberes se ajustan con retraso, lo que genera un desfasaje constante.

Los datos muestran que la jubilación mínima —que alcanza a más del 60% de los beneficiarios— es la más afectada. En marzo volvió a perder contra la inflación y acumula una caída real en los últimos meses, con una brecha creciente respecto al costo de vida.

Qué dicen los especialistas acerca del bono adicional en un contexto de inflación

Uno de los puntos críticos es el bono adicional, que se mantiene en $70.000. Según estimaciones privadas, debería más que duplicarse para sostener el poder adquisitivo original.

El esquema actual actualiza los haberes en base a la inflación de dos meses atrás. En la práctica, esto implica que cuando los precios se aceleran, los ingresos quedan automáticamente por detrás. Esa dinámica explica por qué, incluso con aumentos mensuales, las jubilaciones no logran recuperar terreno frente al avance del costo de vida.

La pérdida de poder de compra se refleja con claridad en la comparación con la canasta de consumo de los adultos mayores.

Cuántas jubilaciones mínimas necesita una pareja de jubilados para vivir

Hoy, una pareja de jubilados necesita entre tres y cinco jubilaciones mínimas para cubrir sus gastos básicos, dependiendo de si tienen vivienda propia o alquilan.

Con vivienda propia, el costo mensual ronda el equivalente a más de tres jubilaciones mínimas

Si alquilan, el gasto trepa a casi cinco jubilaciones mínimas

Este escenario muestra que, pese a las subas nominales, los ingresos no alcanzan para seguir el ritmo de la inflación, lo que profundiza la pérdida de capacidad de compra mes a mes.