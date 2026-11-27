El Gobierno prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias durante diciembre y ya definió la hoja de ruta legislativa con la que buscará cerrar 2026. Entre las prioridades aparecen el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La decisión llega después de una semana de intensa actividad en el Congreso, durante la cual el oficialismo consiguió avanzar con algunas de sus principales iniciativas.

Tanto el Presupuesto 2027 como la reforma electoral que contempla suspender las primarias del próximo año consiguieron media sanción y deberán continuar ahora su recorrido parlamentario.

La Casa Rosada pretende aprovechar esos avances para concentrar durante diciembre la discusión de los proyectos que considera prioritarios antes del inicio del año electoral.

Qué proyectos quiere aprobar el Gobierno

Además del Presupuesto y la reforma electoral, el Ejecutivo colocó entre sus objetivos centrales el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también denominado Ley Malvinas.

La iniciativa aparece, sin embargo, como una de las negociaciones más complejas debido a que sectores aliados reclaman nuevas modificaciones en el articulado.

Su tratamiento ya había sufrido un traspié en Diputados, donde no pudo habilitarse por falta de quórum.

Aquella situación también provocó cruces dentro del oficialismo entre sectores vinculados a Santiago Caputo, señalado como redactor del proyecto, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La agenda de extraordinarias incluirá además el denominado Súper RIGI, la reforma del régimen de Cabotaje y Marina Mercante y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

También se prevé avanzar con pliegos de jueces y diplomáticos y modificaciones a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales. Dentro de ese conjunto, el Gobierno considera prioritarias para lo que resta del año la sanción definitiva de la reforma electoral y del Presupuesto, junto con Defensa de la Soberanía Nacional, los cambios en cabotaje y los nombramientos pendientes.

Presupuesto y PASO, dos negociaciones abiertas

El Presupuesto 2027 obtuvo media sanción en Diputados, aunque el oficialismo sufrió una derrota en el capítulo referido al financiamiento universitario.El Gobierno ya analiza negociar una modificación de ese punto durante el tratamiento en el Senado. Si la Cámara alta cambia el texto aprobado por los diputados, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de origen.

La Reforma Electoral también dio un paso importante en el Senado, donde obtuvo 43 votos afirmativos en general y superó la mayoría absoluta que necesitaba el oficialismo.

Entre sus principales puntos se encuentra la suspensión de las PASO para 2027, además de otros cambios en las reglas electorales.

Con la convocatoria a extraordinarias, el Ejecutivo buscará extender la actividad parlamentaria durante diciembre y completar el recorrido de esas iniciativas antes de cerrar el año legislativo.

La estrategia será nuevamente negociar con bloques aliados y provinciales los votos necesarios para convertir en ley los proyectos que la Casa Rosada definió como prioritarios para el cierre de 2026.