El Gobierno comenzó a diseñar una nueva estrategia para el Presupuesto 2027 menos de 24 horas después de conseguir la media sanción en Diputados. El objetivo ahora es modificar en el Senado el artículo referido al financiamiento de las universidades nacionales, que quedó redactado en contra de la posición del oficialismo.

La Casa Rosada considera que el esquema aprobado por la Cámara baja compromete el equilibrio fiscal y pretende alcanzar un acuerdo político antes de que el proyecto llegue al recinto del Senado.

Una modificación en la Cámara alta tendría una consecuencia directa: el Presupuesto debería regresar a Diputados para que esa cámara se pronuncie sobre los cambios. El punto en discusión establece un financiamiento de $11 billones para las universidades, luego de que el oficialismo perdiera una votación clave durante la sesión del jueves.

El Gobierno busca un acuerdo con la UCR

La estrategia apunta especialmente a negociar con los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, un bloque que ya tuvo un papel relevante esta semana al acompañar al oficialismo en otros debates legislativos.

“Hay que empezar a charlar con los radicales para llegar a un acuerdo”, sostuvo una fuente legislativa citada por Noticias Argentinas.

Las conversaciones estarán en manos del equipo negociador del Gobierno, en el que aparecen Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La intención, según fuentes oficiales, es encontrar una salida negociada antes de considerar alternativas más conflictivas.

“La política es intentar construir un consenso sin la necesidad de llegar al veto”, señaló un integrante de la mesa política.

El tema también formará parte de la próxima reunión de la mesa política del Gobierno, prevista para el martes, cuando se terminará de analizar la estrategia para las sesiones extraordinarias.

La derrota que sufrió el oficialismo en Diputados

La discusión se originó durante la votación en particular del Presupuesto en la Cámara de Diputados. El capítulo incluido en el dictamen de mayoría del oficialismo obtuvo 121 votos afirmativos y 130 negativos, por lo que fue rechazado.

Esa derrota permitió avanzar con el artículo equivalente contenido en el dictamen de minoría opositor, que terminó aprobado con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.

De esta manera, aunque el Gobierno consiguió la media sanción del Presupuesto 2027, no logró imponer su posición sobre uno de los capítulos más sensibles de la iniciativa.

Ahora la Casa Rosada pretende utilizar el tratamiento en el Senado para alcanzar un punto intermedio sobre los recursos destinados al sistema universitario.

Si logra reunir los respaldos necesarios y la Cámara alta modifica el artículo, el proyecto no podrá convertirse inmediatamente en ley: deberá volver a Diputados, que tendrá que pronunciarse sobre la modificación introducida por los senadores.

El oficialismo buscará resolver esa negociación durante las sesiones extraordinarias con la intención de cerrar el año con el Presupuesto 2027 aprobado, mientras intenta preservar al mismo tiempo el objetivo de equilibrio fiscal planteado por el Ejecutivo.