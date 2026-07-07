El Gobierno prepara una fuerte presencia de funcionarios y legisladores libertarios para el acto del 9 de Julio en San Miguel de Tucumán, en un intento de reforzar la imagen de unidad política y relanzar la gestión de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. El Presidente viajará el miércoles por la noche acompañado por gran parte de su Gabinete. A la comitiva se sumarán diputados y senadores de La Libertad Avanza, especialmente representantes del norte del país, con el objetivo de mostrar respaldo territorial en una de las fechas patrias más importantes del calendario político.

La previa del acto quedó atravesada por la presencia confirmada de Victoria Villarruel, quien mantiene una relación distante con Milei tras las acusaciones de “traición” que surgieron en los últimos meses. La vicepresidenta fue invitada formalmente por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, encargado de la organización de la ceremonia, y no por la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. En la Casa Rosada descuentan la participación del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien reemplazó a Adorni y mantiene una buena relación política con Jaldo desde su paso por el Ministerio del Interior. También asistirán los titulares de las distintas carteras nacionales.

Entre los diputados libertarios confirmados figuran Mariano Campero (Tucumán), Eliana Bruno y María Gabriela Flores (Salta), Bárbara Andreussi (Jujuy) y Adrián Brizuela (Catamarca), además del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. Por el Senado viajarán la jefa de bloque, Patricia Bullrich; el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala; y los legisladores Gonzalo Guzmán Coraita, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni. El oficialismo también apuesta a que varios gobernadores aliados participen de la ceremonia para reforzar la imagen de respaldo político alrededor del Presidente.

Antes del viaje a Tucumán, el Gobierno realizará este miércoles a las 17 la primera reunión de la mesa política sin Adorni. El encuentro se llevará a cabo en el despacho de Santilli y contará con la participación de Karina Milei, Patricia Bullrich, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo e Ignacio Devitt, entre otros dirigentes del oficialismo.

La ceremonia central comenzará en la noche del 8 de julio con una vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia y espectáculos abiertos al público. A la medianoche se realizará el acto por los 210 años de la Declaración de la Independencia argentina, momento en el que Milei y Villarruel volverán a coincidir públicamente en un mismo escenario institucional.