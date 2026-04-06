El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó su agenda de gestión con una reunión junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el inicio de una serie de encuentros destinados a reordenar el funcionamiento interno del Gobierno.

La reunión se llevó a cabo este lunes, luego de varias semanas marcadas por tensiones internas y cuestionamientos públicos, en un contexto en el que el oficialismo busca recuperar ritmo de gestión.

Horas antes, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete y envió una señal de respaldo político a Adorni, quien además quedó a cargo del encuentro.

La reactivación de la agenda también se vincula con el encuentro previo que ambos mantuvieron en la Quinta de Olivos, donde analizaron el rumbo de la gestión en medio de las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete.

Desde el Gobierno señalaron que esta nueva etapa apunta a ordenar la dinámica interna y fortalecer la planificación estratégica, luego de un período en el que la coordinación perdió continuidad y predominó una lógica más defensiva.

Durante la reunión con Monteoliva, se evaluaron los resultados de gestión del período 2024/2025 y se delinearon los objetivos para la próxima etapa 2026/2027.

El plan de trabajo se estructura en cuatro ejes principales: la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el mantenimiento del orden público y la reducción del delito, la modernización del sistema penitenciario y el fortalecimiento integral del sistema de seguridad.

Desde la Jefatura de Gabinete indicaron que esta iniciativa busca alinear prioridades, mejorar la articulación entre áreas y establecer objetivos claros para consolidar la gestión del Gobierno Nacional.