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Montos, topes y cuánto se paga

Monotributo abril 2026: montos, topes y cuánto se paga en cada categoría

El esquema vigente desde febrero se mantiene sin cambios. Más de dos millones de contribuyentes siguen bajo las mismas categorías.

 

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 17:43
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El esquema del monotributo vigente desde febrero de 2026 se mantiene sin modificaciones durante abril, por lo que topes de facturación y cuotas mensuales continúan sin cambios para los pequeños contribuyentes.

El régimen simplificado administrado por la AFIP alcanza a más de dos millones de personas en todo el país y define cuánto se paga mensualmente según la categoría.

A continuación, el detalle actualizado de categorías, límites de facturación anual y cuotas:

  • A: hasta $10.277.988,13 | cuota: $42.386,74
  • B: hasta $15.058.447,71 | cuota: $48.250,78
  • C: hasta $21.113.696,52 | cuota: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
  • D: hasta $26.212.853,42 | cuota: $72.414,10 / $61.824,18
  • E: hasta $30.833.964,37 | cuota: $102.537,97 / $81.070,26
  • F: hasta $38.642.048,36 | cuota: $129.045,32 / $97.291,54
  • G: hasta $46.211.109,37 | cuota: $197.108,23 / $118.920,05
  • H: hasta $70.113.407,33 | cuota: $447.346,93 / $238.038,48
  • I: hasta $78.479.211,62 | cuota: $824.802,26 / $355.672,64
  • J: hasta $89.872.640,30 | cuota: $999.007,65 / $434.895,92
  • K: hasta $108.357.084,05 | cuota: $1.381.687,90 / $525.732,01

Las diferencias en los valores responden a si la actividad corresponde a prestación de servicios o venta de bienes, lo que impacta directamente en el monto mensual a abonar.

Mientras no haya una nueva actualización, los contribuyentes deberán seguir encuadrados en estas escalas, que determinan tanto la carga impositiva como los límites de facturación permitidos.

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