El esquema del monotributo vigente desde febrero de 2026 se mantiene sin modificaciones durante abril, por lo que topes de facturación y cuotas mensuales continúan sin cambios para los pequeños contribuyentes.

El régimen simplificado administrado por la AFIP alcanza a más de dos millones de personas en todo el país y define cuánto se paga mensualmente según la categoría.

A continuación, el detalle actualizado de categorías, límites de facturación anual y cuotas:

A : hasta $10.277.988,13 | cuota: $42.386,74

: hasta $10.277.988,13 | cuota: B : hasta $15.058.447,71 | cuota: $48.250,78

: hasta $15.058.447,71 | cuota: C : hasta $21.113.696,52 | cuota: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

: hasta $21.113.696,52 | cuota: / D : hasta $26.212.853,42 | cuota: $72.414,10 / $61.824,18

: hasta $26.212.853,42 | cuota: / E : hasta $30.833.964,37 | cuota: $102.537,97 / $81.070,26

: hasta $30.833.964,37 | cuota: / F : hasta $38.642.048,36 | cuota: $129.045,32 / $97.291,54

: hasta $38.642.048,36 | cuota: / G : hasta $46.211.109,37 | cuota: $197.108,23 / $118.920,05

: hasta $46.211.109,37 | cuota: / H : hasta $70.113.407,33 | cuota: $447.346,93 / $238.038,48

: hasta $70.113.407,33 | cuota: / I : hasta $78.479.211,62 | cuota: $824.802,26 / $355.672,64

: hasta $78.479.211,62 | cuota: / J : hasta $89.872.640,30 | cuota: $999.007,65 / $434.895,92

: hasta $89.872.640,30 | cuota: / K: hasta $108.357.084,05 | cuota: $1.381.687,90 / $525.732,01

Las diferencias en los valores responden a si la actividad corresponde a prestación de servicios o venta de bienes, lo que impacta directamente en el monto mensual a abonar.

Mientras no haya una nueva actualización, los contribuyentes deberán seguir encuadrados en estas escalas, que determinan tanto la carga impositiva como los límites de facturación permitidos.