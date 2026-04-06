El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y busca profundizar en el origen y los movimientos vinculados a sus bienes.

En ese marco, el fiscal solicitó al Registro de la Propiedad del Inmueble el historial completo de dominio de los inmuebles relacionados, incluyendo titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y otros antecedentes registrales.

Además, requirió información detallada sobre expensas, pagos, cuentas intervinientes y posibles obras o mejoras en propiedades vinculadas tanto a Adorni como a su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

Como parte de las medidas de prueba, Pollicita también envió un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir los cruces migratorios del funcionario, con el objetivo de precisar sus itinerarios y modalidades de traslado.

En paralelo, el fiscal citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el primer propietario del departamento ubicado en el barrio de Caballito donde actualmente reside Adorni.

Entre los bienes bajo análisis figuran un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una vivienda en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La investigación también abarca viajes al exterior realizados por el funcionario y su entorno familiar, entre ellos un posible viaje al Caribe —específicamente a Aruba— a fines de 2024. Según trascendió, el recorrido habría incluido escalas en Lima y Ecuador.

Estos movimientos presentan posibles contradicciones con declaraciones públicas previas del jefe de Gabinete, quien había asegurado no tomarse vacaciones desde hacía dos años.

En ese contexto, la Justicia busca contrastar los registros oficiales con lo manifestado por el funcionario, en el marco de una causa que también incorpora sus declaraciones juradas patrimoniales.

Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas apuntan a profundizar la investigación y complementar medidas ya ordenadas por el juzgado a cargo de Ariel Lijo.