El Gobierno nacional volvió a abrir conversaciones con gobernadores aliados en busca de respaldo político para avanzar con la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza. La prioridad del oficialismo continúa siendo la eliminación de las PASO, una iniciativa que todavía encuentra resistencias entre distintos sectores provinciales y aliados parlamentarios.

Las negociaciones quedaron a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, quien durante las últimas horas encabezó reuniones con mandatarios provinciales en Casa Rosada. El objetivo es destrabar proyectos legislativos que el Ejecutivo considera centrales para este año parlamentario.

En paralelo, también hubo encuentros internos entre referentes de La Libertad Avanza para definir la estrategia política y legislativa de las próximas semanas. Dentro del oficialismo reconocen que la discusión electoral se convirtió en uno de los temas prioritarios de la agenda del Gobierno.

Fuentes cercanas a Casa Rosada señalaron que la intención es avanzar con el tratamiento de la reforma “sí o sí”, aunque admiten que podrían existir modificaciones durante el debate legislativo para conseguir consensos. La principal dificultad sigue siendo la resistencia de varios gobernadores a eliminar las PASO, especialmente en un año atravesado por negociaciones electorales provinciales.

En ese marco, Santilli mantuvo una reunión con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien planteó distintas demandas vinculadas a infraestructura, minería, logística y desarrollo productivo para su provincia.

Más tarde, el ministro también recibió al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en un encuentro del que participó además Eduardo “Lule” Menem, uno de los armadores políticos cercanos a Karina Milei. Según trascendió, la conversación estuvo enfocada principalmente en el escenario electoral del próximo año y en el vínculo político entre las provincias y el oficialismo.

En la Casa Rosada consideran que varios mandatarios provinciales todavía mantienen una postura expectante frente al Gobierno y analizan cómo evolucionará la situación económica y política antes de definir alianzas más firmes.

Mientras busca avanzar con la reforma electoral, el oficialismo también pretende acelerar otros proyectos legislativos en el Senado. Entre ellos aparecen la Ley de Propiedad Privada, la denominada Ley Hojarasca, los pliegos judiciales pendientes de aprobación y el acuerdo con holdouts.

Además, el Gobierno analiza incluir en futuras sesiones la modificación del régimen de Zona Fría, que ya obtuvo media sanción en Diputados.

En el oficialismo sostienen que las próximas semanas serán clave para medir el nivel de respaldo político que el Gobierno puede conseguir en el Congreso, especialmente frente a proyectos que requieren negociaciones complejas con gobernadores y bloques aliados.