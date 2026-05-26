El Gobierno nacional envió este martes al Congreso los proyectos conocidos como “Súper RIGI” y Ley de Lobby, dos de las iniciativas centrales del nuevo paquete legislativo impulsado por la administración de Javier Milei. Las propuestas ingresaron a la Cámara de Diputados junto a otros proyectos vinculados a ludopatía y cambios en el sistema de etiquetado frontal de alimentos.

El anuncio había sido anticipado días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de redes sociales.

Qué busca el Gobierno con el denominado Súper RIGI

Según informó el oficialismo, el objetivo del denominado “Súper RIGI” es ampliar el régimen de incentivos para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico. De acuerdo con el texto presentado, el régimen estará orientado especialmente a industrias de innovación y tecnología, entre ellas inteligencia artificial, biotecnología avanzada y producción de semiconductores.

El proyecto establece además una inversión mínima de 1.000 millones de dólares por iniciativa y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para las empresas que adhieran al esquema.

Regular conflictos de intereses y transparentar gestiones privadas ante funcionarios

En paralelo, el Ejecutivo también giró al Congreso una ley de lobby destinada a regular los conflictos de intereses y transparentar las gestiones privadas ante funcionarios públicos. El oficialismo busca así abrir una nueva etapa de debate parlamentario enfocada en reformas económicas, regulatorias e institucionales.

El paquete legislativo llega además en un contexto donde el Gobierno intenta retomar la iniciativa política después de semanas marcadas por tensiones internas y discusiones parlamentarias.

Desde Casa Rosada sostienen que las nuevas iniciativas apuntan a mejorar el clima de negocios, promover inversiones y avanzar en mecanismos de transparencia administrativa.