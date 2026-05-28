El mercado financiero argentino cerró este miércoles con una jornada positiva marcada por la baja del riesgo país, subas en las acciones que cotizan en Nueva York y mejoras en los bonos soberanos. El indicador elaborado por JP Morgan terminó en 500 puntos básicos, luego de retroceder ocho unidades tras el desembolso de US$1000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque durante la rueda el índice llegó a perforar ese umbral, finalmente volvió a ubicarse en los 500 puntos. De todos modos, en mayo acumula una caída de 67 puntos, mientras que el piso más bajo del año se registró el pasado 28 de enero, cuando alcanzó los 481 puntos básicos. En paralelo, las acciones argentinas que operan en Wall Street registraron fuertes subas. Entre las principales destacaron Telecom, con un avance de 9,7%; Banco Supervielle, que ganó 9,2%; y Edenor, con una mejora de 7,4%. También hubo una jornada positiva para los bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera, que mostraron incrementos cercanos al 1%.

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 4,7% en pesos y 5,2% medido en dólares al contado con liquidación, acompañando el mejor clima financiero. Por otra parte, la Secretaría de Finanzas realizó una colocación de deuda en dólares en medio de una fuerte demanda. El Gobierno captó US$350 millones mediante dos bonos y prevé una segunda vuelta este jueves por otros US$200 millones.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, había anticipado que la licitación se desarrollaría sin mayores complicaciones debido al contexto de liquidez en pesos. “No habría grandes sobresaltos para renovar exitosamente los pagos”, señaló antes de la operación.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial se mantuvo estable y cerró a $1430 en el Banco Nación. El dólar blue también permaneció sin cambios, en $1440. Los tipos de cambio financieros operaron con leves bajas. El dólar MEP terminó en $1429,73, mientras que el contado con liquidación cerró a $1481,25.

La mejora de los activos argentinos se produjo luego de la confirmación del nuevo giro del FMI y en un contexto donde el mercado sigue atento a la evolución de las reservas, el esquema cambiario y las próximas licitaciones de deuda del Gobierno.