Las reservas del Banco Central (BCRA) recibieron este miércoles un refuerzo de US$3200 millones tras el ingreso de préstamos otorgados por entidades financieras internacionales con garantía de organismos multilaterales. Sin embargo, el saldo final de la jornada fue negativo: las reservas retrocedieron US$814 millones y cerraron en US$48.722 millones. Según explicaron fuentes oficiales, la caída respondió al inicio de los pagos correspondientes al vencimiento de los bonos reestructurados en 2020, cuyo capital e intereses vencen este 9 de julio.

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno giró este miércoles alrededor de US$2500 millones a los bonistas del exterior, aprovechando la jornada previa al feriado nacional para que los fondos lleguen a las cuentas de los inversores internacionales en la fecha prevista.

En tanto, los aproximadamente US$1900 millones que corresponden a tenedores locales recién serán acreditados el próximo lunes, debido al calendario financiero afectado por el feriado del Día de la Independencia.

En el equipo económico señalaron que si los inversores argentinos mantienen esos dólares dentro del sistema financiero, el impacto sobre las reservas internacionales será considerablemente menor.

El ingreso de los US$3200 millones se produjo luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno con tres bancos internacionales, cuyos préstamos cuentan con el respaldo de organismos multilaterales y forman parte de la estrategia oficial para fortalecer las reservas y afrontar los compromisos de deuda sin generar tensiones en el mercado cambiario.

El desembolso se suma a otras operaciones de financiamiento anunciadas por el Ministerio de Economía en el marco del programa financiero diseñado para cubrir los vencimientos previstos hasta 2027.