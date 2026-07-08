Milei puso la Casa Rosada a disposición de la Selección si gana el Mundial

El presidente Javier Milei ofreció la Casa Rosada para que la Selección Argentina celebre una eventual consagración en el Mundial 2026 y aseguró que, si el plantel acepta la invitación, él no participará del festejo para evitar cualquier interpretación política.

La propuesta fue realizada durante una entrevista radial, un día después de la clasificación de Argentina a los cuartos de final del torneo. Allí, el mandatario explicó que su intención es que los jugadores puedan celebrar con total libertad y sin presencia de funcionarios nacionales.

"Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", afirmó Milei. Además, agregó: "Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y de los argentinos".

El Presidente incluso señaló que permanecería en la Quinta de Olivos durante la visita del plantel y comentó, en tono distendido, que intentaría convencer a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que tampoco concurra ese día a la Casa Rosada.

El ofrecimiento remite a lo ocurrido tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, cuando el seleccionado argentino decidió no realizar un acto en la Casa Rosada, pese a la invitación cursada por el entonces presidente Alberto Fernández. En aquella oportunidad, los campeones optaron por evitar que la celebración tuviera una identificación política.

La invitación de Milei quedó planteada de cara a una posible consagración en el Mundial 2026. No obstante, cualquier definición dependerá de la decisión que adopten Lionel Scaloni y los integrantes del plantel una vez finalizada la competencia.