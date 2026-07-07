El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial tras la victoria por 3-2 frente a Egipto. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su emoción por la remontada del equipo de Lionel Scaloni. “¡Vamos Argentina, carajo! Qué manera de sufrir”, escribió en su cuenta de X apenas terminó el encuentro, que tuvo a la Albiceleste revirtiendo un 2-0 para quedarse con el pase a la siguiente instancia del torneo.

Más tarde, en declaraciones radiales, Milei sostuvo que “no nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica” y destacó que Argentina había sido superior durante gran parte del partido, pese a los dos goles que recibió en las primeras contras del conjunto africano.

El Presidente admitió que vivió el encuentro con mucha tensión, pero aseguró que nunca perdió la confianza en el equipo. “Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer”, afirmó. Además, destacó la actitud del plantel para revertir el resultado. “Lo importante es que este grupo no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando. Eso es un ejemplo a seguir”, señaló. En ese sentido, Milei remarcó que el partido dejó una enseñanza que trasciende el fútbol. “No hay que rendirse nunca. Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y pudimos revertir esta situación”, expresó.

Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, respondió sin filtros: “Sí, me emocioné hasta las pelotas”. Luego envió un mensaje al plantel argentino: “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”. Minutos después volvió a hablar sobre el encuentro durante una entrevista con Alejandro Fantino en un canal de streaming. Allí contó que siguió el partido junto a su hermana Karina Milei y volvió a destacar la reacción del equipo. “Sufrí como la puta madre. Fue muy fuerte. La remontada del final fue impresionante. Argentina fue más y jugó mejor”, sostuvo con la voz afectada por la emoción.

También elogió el rendimiento del arquero egipcio, a quien consideró la figura del partido. “La rompió, fue el mejor. Pero Argentina no se rinde. Fue histórico, es increíble. Se puso de pie”, afirmó.

Las celebraciones también se replicaron entre dirigentes de La Libertad Avanza. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, publicó un mensaje dedicado a la actuación del seleccionado: “Ni en Gladiador le pusieron tanta garra como Argentina hoy”, escribió. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también se expresó en redes sociales con una referencia a Lionel Messi: “Vio su vida pasar frente a sus ojos y decidió que aún no era el momento”, publicó. Por su parte, la diputada Virginia Gallardo elogió al capitán argentino y sostuvo que “sus compañeros, el país y el mundo quieren que le vaya bien a Messi, porque merece todo. Es emocionante”.