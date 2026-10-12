El Gobierno reivindicó la llegada de Colón a América y habló de “civilización, progreso y libertad”

El Gobierno nacional difundió este lunes un mensaje por el 12 de Octubre en el que reivindicó la llegada de Cristóbal Colón a América y sostuvo que aquel acontecimiento marcó “el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo”.

La publicación se conoció en el marco del feriado nacional, al que la administración de Javier Milei volvió a identificar oficialmente como “Día de la Raza”, en reemplazo de la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” utilizada desde 2010.

“Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad”, expresó la Casa Rosada a través de su cuenta oficial de X.

El mensaje estuvo acompañado por un video que desarrolla la interpretación histórica que el Gobierno hace de la fecha.

“El viaje de Cristóbal Colón cambió para siempre el curso de la historia”

“Hace más de 500 años, tres barcos que buscaban una nueva ruta hacia Asia cruzaron el Atlántico”, comienza la pieza difundida por el Ejecutivo. Según el mensaje oficial, “el viaje de Cristóbal Colón cambió para siempre el curso de la historia” y permitió que “dos mundos que durante siglos habían permanecido separados comenzaran a formar parte de una misma historia”.

El Gobierno sostuvo además que de aquel proceso surgió “una nueva etapa de expansión de ideas y tradiciones que habían echado raíces durante siglos en Europa”.

“Esa herencia no pertenece solamente a los libros de historia. Está presente en nuestra lengua, en nuestros nombres, en nuestras costumbres, en nuestras instituciones, en nuestra cultura y también en nuestra fe”, agregó.

La Casa Rosada afirmó que el viaje de Colón “no fue solo el descubrimiento de América”, sino que abrió “una nueva era en la historia de la civilización occidental”.

Según la interpretación expresada en el video, a partir de entonces los valores, la cultura y los ideales de “conocimiento, progreso y libertad” de Occidente alcanzaron nuevos territorios y dejaron “una huella imborrable” en la identidad argentina.

La posición que el Gobierno ya había expresado en 2025

La administración de Milei había utilizado una línea similar durante la conmemoración del año pasado. En aquella oportunidad, el Gobierno definió la llegada de Colón como “una de las gestas más trascendentales de la historia” y como el comienzo de “un proceso de civilización, de orden y progreso”.

El mensaje de 2025 utilizó además expresiones más contundentes al afirmar que Colón se encontró con “un mundo sumido en la barbarie” y que el proceso iniciado a partir de su llegada permitió establecer estructuras sociales y políticas basadas en “el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales”.

“La civilización prevaleció sobre el salvajismo”, había sostenido entonces la comunicación oficial.

El mensaje difundido este lunes mantiene esa interpretación histórica y se conoce el mismo año en que el Gobierno restituyó en el calendario oficial la denominación “Día de la Raza” para el feriado del 12 de Octubre.