El Gobierno vuelve a llamar “Día de la Raza” al feriado nacional del 12 de octubre: qué cambia

El Gobierno nacional volvió a identificar oficialmente al feriado del 12 de octubre como “Día de la Raza”, denominación que había sido reemplazada hace 16 años por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Así aparece la fecha en el calendario oficial de feriados nacionales de 2026 publicado por el Estado. La modificación alcanza a la denominación utilizada para la efeméride y no altera su condición de feriado nacional trasladable.

De esta manera, la gestión de Javier Milei recupera formalmente un nombre que fue utilizado durante gran parte del siglo XX en la Argentina y que había dejado de ser la denominación oficial en 2010.

¿Por qué había cambiado de nombre en 2010?

El cambio anterior se produjo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. A través del Decreto 1584/2010, el Gobierno reemplazó el tradicional “Día de la Raza” por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

La denominación de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” había sido adoptado durante la primera presidencia de Cristina Kirchner - Foto: Archivo

La modificación buscó cambiar el enfoque de la conmemoración y poner el acento en la diversidad étnica y cultural, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

La administración de Milei comenzó durante sus primeros años de gestión a recuperar la denominación histórica en diferentes comunicaciones públicas. Para 2026, el calendario gubernamental ya presenta expresamente la fecha como “Día de la Raza”.

Qué se conmemora cada 12 de octubre

La fecha está vinculada con la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón al continente americano el 12 de octubre de 1492.

Durante décadas, en la Argentina y otros países de la región, la conmemoración fue conocida como Día de la Raza, aunque con el paso del tiempo diferentes Estados modificaron sus denominaciones y enfoques sobre aquel acontecimiento histórico.

En Argentina, el cambio de 2010 buscó dejar atrás el concepto de “raza” y modificar el sentido de la efeméride hacia una mirada centrada en la convivencia entre culturas.

Ahora, 16 años después, el calendario oficial vuelve a utilizar la denominación “Día de la Raza”. Para quienes consulten el calendario por cuestiones laborales o de organización, el cambio no modifica el carácter de la jornada: el 12 de octubre continúa dentro del régimen de feriados nacionales trasladables.