El Gobierno nacional volvió a denominar "Día de la Raza" al feriado del 12 de octubre. Así figura actualmente en el calendario oficial de feriados nacionales de 2026 publicado por el Estado. La modificación es sobre el nombre utilizado para la efeméride y no sobre su condición de feriado. La fecha continúa comprendida entre las jornadas trasladables previstas en el régimen nacional.

Qué cambió respecto de 2010

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 1584/2010 reemplazó la denominación "Día de la Raza" por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Ese cambio buscó orientar la conmemoración hacia la diversidad étnica y cultural, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

La gestión de Javier Milei comenzó a recuperar públicamente la denominación tradicional durante sus primeros años. El calendario gubernamental de 2026 ya identifica expresamente la jornada como "Día de la Raza".

Qué se conmemora el 12 de octubre

La fecha recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón al continente americano en 1492. Durante buena parte del siglo XX, la jornada fue conocida en Argentina como Día de la Raza.

A partir de 2010, la denominación oficial había pasado a poner el acento en la diversidad cultural. El cambio actual vuelve a colocar en las comunicaciones oficiales el nombre histórico de la efeméride.

Una aclaración sobre el Decreto 1027/2024

El Decreto 1027/2024 no modificó el nombre del 12 de octubre. Esa norma, publicada en noviembre de 2024, estableció los días no laborables con fines turísticos correspondientes a 2025.

La Ley 27.399, por su parte, regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables, incluido el carácter trasladable de determinadas fechas.

El feriado de octubre

Este año, el 12 de octubre cae lunes. Por lo que conformará un fin de semana largo junto con el sábado 10 y el domingo 11.

Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban trabajar durante esa jornada quedan alcanzados por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo correspondientes a los feriados.

El calendario oficial mantiene además otros feriados y días no laborables para noviembre y diciembre antes del cierre de 2026.