El Gobierno reunió a la mesa política antes de una sesión clave

El Gobierno reunió este martes a su mesa política para ordenar la agenda de las próximas semanas, en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados y mientras prepara nuevos proyectos para enviar al Congreso y una serie de anuncios económicos.

El encuentro fue encabezado por Javier Milei y contó con la participación de funcionarios de distintas áreas. La reunión tuvo como uno de sus principales objetivos coordinar la estrategia del Ejecutivo frente a la actividad parlamentaria y definir los próximos pasos de la gestión.

La convocatoria se produjo a pocas horas de una jornada importante en Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con distintos proyectos que forman parte de su agenda legislativa. Entre ellos se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

La Casa Rosada también anticipó que enviará nuevas iniciativas al Congreso, por lo que la intención del Ejecutivo es mantener activo el frente legislativo durante las próximas semanas y avanzar con las reformas que todavía permanecen pendientes.

La reunión de la mesa política se desarrolló además en un contexto en el que el oficialismo busca fortalecer los acuerdos con los distintos bloques para garantizar los votos necesarios en el Congreso. La estrategia parlamentaria resulta especialmente relevante frente a una agenda que contempla varios proyectos de impacto económico e institucional.

En paralelo, el Gobierno prepara nuevas medidas económicas que serán anunciadas próximamente. La intención oficial es acompañar la agenda legislativa con decisiones vinculadas con la gestión económica, aunque todavía no se dieron a conocer todos los detalles de las iniciativas.

La participación de funcionarios de diferentes áreas apunta a coordinar la estrategia política, legislativa y económica del Ejecutivo, con la mirada puesta tanto en los proyectos que llegarán al Congreso como en las medidas que la Casa Rosada busca comunicar durante las próximas semanas.

El Gobierno procura así aprovechar el nuevo escenario parlamentario para acelerar el tratamiento de su agenda de reformas, mientras sostiene negociaciones con sectores aliados y gobernadores para reunir los respaldos necesarios.

La reunión de este martes funcionó como una instancia de coordinación antes de una semana considerada relevante para el oficialismo. Con el Congreso nuevamente activo, la Casa Rosada busca avanzar con nuevos proyectos, sostener sus acuerdos parlamentarios y acompañar esa agenda con anuncios económicos.