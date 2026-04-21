A un año del fallecimiento del papa Francisco, el Gobierno nacional tendrá una presencia destacada en el homenaje central que se realizará este martes en Luján, mientras el presidente Javier Milei permanece de gira en Israel. La representación oficial estará encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a varios ministros.

La ceremonia principal se llevará a cabo en la Basílica de Luján, donde la Iglesia Católica organizará una misa encabezada por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí se recordará la figura del Sumo Pontífice en un acto cargado de significado religioso y político.

Según se pudo conocer, la delegación oficial incluirá a funcionarios clave como Diego Santilli, Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti y Federico Sturzenegger, quienes participarán de la celebración junto a dirigentes del oficialismo y representantes del Congreso.

También estará presente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acompañado por un grupo de legisladores. La actividad contará además con la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un contexto de distanciamiento político con la Casa Rosada.

La masiva presencia del oficialismo en el evento es leída como un gesto hacia la Iglesia Católica, luego de algunos cuestionamientos surgidos por la cercanía del Presidente con el judaísmo. En ese marco, en las últimas semanas se registraron contactos institucionales entre el Gobierno y autoridades eclesiásticas.

Del acto también participarán referentes de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par riojano Ricardo Quintela, junto a dirigentes sindicales y movimientos sociales, lo que anticipa una convocatoria amplia y transversal.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina destacaron que la jornada busca reunir al pueblo en un mensaje de fe, unidad y compromiso social, recordando el legado de Francisco y su llamado a una Iglesia cercana a los más necesitados.