El 21 de abril de 2025, el Papa Francisco falleció a los 88 años, apenas un día después de su última aparición pública durante la misa de Pascua en el Vaticano. Su legado quedó marcado por frases que movilizaron tanto a sus seguidores como a sus críticos, además de una circulación intensa de mensajes falsos o manipulados en redes sociales.

Durante su pontificado, se difundieron numerosas afirmaciones sin respaldo oficial, como supuestos mensajes que autorizaban a “comer lo que quieras en Semana Santa” o textos que le atribuían posturas sobre la fe, la vacunación o la pedofilia. Organismos de verificación como Chequeado, Maldita y ACI se encargaron de desmentir estas publicaciones, muchas de las cuales databan incluso de antes de su elección como pontífice o eran simples montajes de páginas no oficiales. Los canales oficiales del Vaticano también suelen corregir esta desinformación.

Las frases más recordadas

Entre las frases auténticas que dejó, destacan declaraciones como: “Me gustaría tener una Iglesia de pobres y para los pobres”, la exhortación a los jóvenes a “¡Hagan lío!”, y su defensa de las uniones civiles al afirmar que “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia”.

Además, el Papa Francisco fue crítico con el poder económico: “Es imposible seguir tolerando que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos”. También reivindicó la importancia de la pobreza con la frase: “Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres”. En cuanto a los abusos infantiles, fue contundente: “Seamos claros: (el abuso de niños) es una enfermedad”. Estas afirmaciones fueron recogidas en medios y documentos oficiales durante su pontificado.

El balance público de su tiempo como líder de la Iglesia Católica está marcado por un conjunto de frases que lograron movilizar a distintos sectores, pero también por la rápida propagación de bulos que distorsionaron su mensaje. Por eso, se recomienda siempre contrastar la información antes de compartirla para preservar una memoria pública fiel a los hechos y evitar la desinformación.