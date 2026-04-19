El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto se presentó este sábado en Plaza de Mayo en un multitudinario homenaje a Francisco, en un evento que combina música electrónica y espiritualidad. Desde temprano, esa zona del centro de la ciudad de Buenos Aires se vio colmada de personas y con un importante despliegue logístico que incluyó cortes de tránsito.

El show, de carácter gratuito, forma parte de un tributo al papa argentino a un año de su fallecimiento y reúne a miles de asistentes frente a la Casa Rosada. La propuesta del llamado “cura DJ” mezcla bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, en un formato que ya recorrió distintos escenarios internacionales y que hoy tiene como epicentro el corazón político del país.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el operativo incluyó restricciones vehiculares en los alrededores de Plaza de Mayo para facilitar el acceso del público y garantizar la seguridad durante el evento. La convocatoria generó gran expectativa en redes sociales y en la vía pública, con una asistencia que supera las previsiones.

Peixoto, que ganó notoriedad mundial tras su participación en eventos masivos como la Jornada Mundial de la Juventud, se consolidó como una figura singular que fusiona fe y música. En Buenos Aires, su presentación suma un fuerte contenido simbólico, al rendir homenaje al Papa Francisco en un espacio emblemático y ante una multitud que sigue cada momento del espectáculo.

Con información de Agencia Noticias Argentinas