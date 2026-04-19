¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 18 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Santo ritmo

Guilherme Peixoto, el cura DJ que hace vibrar a Plaza de Mayo en el homenaje a Francisco

El show del religioso portugués comenzó esta tarde en la ciudad de Buenos Aires. Es una de las actividades previstas para el primer aniversario de la muerte del papa argentino.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 21:03
PUBLICIDAD
Guilherme Peixoto, el cura DJ que le rindió homenaje a Francisco en Plaza de Mayo

El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto se presentó este sábado en Plaza de Mayo en un multitudinario homenaje a Francisco, en un evento que combina música electrónica y espiritualidad. Desde temprano, esa zona del centro de la ciudad de Buenos Aires se vio colmada de personas y con un importante despliegue logístico que incluyó cortes de tránsito.

El show, de carácter gratuito, forma parte de un tributo al papa argentino a un año de su fallecimiento y reúne a miles de asistentes frente a la Casa Rosada. La propuesta del llamado “cura DJ” mezcla bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, en un formato que ya recorrió distintos escenarios internacionales y que hoy tiene como epicentro el corazón político del país.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el operativo incluyó restricciones vehiculares en los alrededores de Plaza de Mayo para facilitar el acceso del público y garantizar la seguridad durante el evento. La convocatoria generó gran expectativa en redes sociales y en la vía pública, con una asistencia que supera las previsiones.

Peixoto, que ganó notoriedad mundial tras su participación en eventos masivos como la Jornada Mundial de la Juventud, se consolidó como una figura singular que fusiona fe y música. En Buenos Aires, su presentación suma un fuerte contenido simbólico, al rendir homenaje al Papa Francisco en un espacio emblemático y ante una multitud que sigue cada momento del espectáculo.

Con información de Agencia Noticias Argentinas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD