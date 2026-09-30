El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles y lo trasladó a noviembre

El Gobierno volvió a postergar la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y trasladó del 1° de octubre al 1° de noviembre la aplicación de los incrementos pendientes.

La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 1126/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El Ejecutivo modificó así el cronograma que había establecido anteriormente y extendió hasta el 31 de octubre el período de diferimiento.

Los aumentos que quedaron nuevamente postergados corresponden a las actualizaciones acumuladas de los impuestos de los años 2024 y 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026. Se trata de montos que, de acuerdo con el esquema vigente, se actualizan tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El decreto reemplazó específicamente la fecha prevista para la entrada en vigencia de los incrementos. Donde la normativa anterior establecía que comenzarían a aplicarse desde el 1° de octubre de 2026, la nueva disposición fijó el 1° de noviembre de 2026 como fecha de inicio.

De esta manera, durante octubre no se sumará a los precios de los surtidores el impacto de esta actualización impositiva. La decisión se conoce después de los aumentos aplicados en los últimos días por distintas compañías petroleras, en un contexto de variaciones en el precio internacional del crudo.

El Gobierno justificó la nueva postergación en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y consideró necesario diferir nuevamente los incrementos remanentes.

La medida se inscribe en una política de postergaciones sucesivas de la actualización de los impuestos a los combustibles. Desde mediados de 2024, el Ejecutivo fue modificando el calendario de aplicación de los incrementos para evitar que el impacto tributario se trasladara de manera inmediata a los precios de las naftas y el gasoil.

El esquema de actualización contempla además un monto fijo diferencial para el gasoil destinado al consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y el departamento de Malargüe, en Mendoza.

La nueva fecha fijada por el Gobierno no elimina los incrementos pendientes, sino que vuelve a diferir su aplicación. Por lo tanto, el componente impositivo que debía comenzar a impactar desde octubre quedó desplazado un mes y, salvo una nueva modificación del cronograma, comenzará a regir desde noviembre.