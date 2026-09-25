La venta de combustibles al público volvió a registrar una caída durante agosto y alcanzó así su séptimo descenso interanual consecutivo en lo que va del año. Según un informe privado, durante el mes se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos, frente a los 1.420.350 registrados en agosto de 2025, lo que representa una baja del 2,19%.
Si bien el consumo continuó por debajo del nivel del año pasado, el retroceso fue menor al registrado en julio, cuando la caída interanual había llegado al 5,53%. Además, al comparar agosto con julio, la demanda mostró un incremento del 0,57%, teniendo en cuenta que ambos meses tuvieron 31 días.
El comportamiento fue diferente según el tipo de combustible. La nafta Premium acumuló cuatro meses consecutivos de bajas y en agosto registró una caída interanual del 2,16%. La nafta Súper presentó el mayor retroceso entre los segmentos analizados, con una disminución del 3,66%.
En el caso del gasoil también hubo diferencias. El G2 tuvo una baja del 3,02% respecto de agosto de 2025, mientras que el G3 fue el único segmento que logró superar el volumen comercializado un año atrás, con un crecimiento del 2,75%.
En cuanto a las empresas, YPF se mantuvo como la compañía con mayor volumen de ventas, al concentrar el 55,1% del mercado durante agosto. Detrás se ubicaron Shell, Axion, Puma, Dapsa, Gulf y Refinor, de acuerdo con el informe elaborado por Surtidores.