La venta de combustibles al público volvió a registrar una caída durante agosto y alcanzó así su séptimo descenso interanual consecutivo en lo que va del año. Según un informe privado, durante el mes se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos, frente a los 1.420.350 registrados en agosto de 2025, lo que representa una baja del 2,19%.

Si bien el consumo continuó por debajo del nivel del año pasado, el retroceso fue menor al registrado en julio, cuando la caída interanual había llegado al 5,53%. Además, al comparar agosto con julio, la demanda mostró un incremento del 0,57%, teniendo en cuenta que ambos meses tuvieron 31 días.

Durante agosto se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de combustibles.

El comportamiento fue diferente según el tipo de combustible. La nafta Premium acumuló cuatro meses consecutivos de bajas y en agosto registró una caída interanual del 2,16%. La nafta Súper presentó el mayor retroceso entre los segmentos analizados, con una disminución del 3,66%.

En el caso del gasoil también hubo diferencias. El G2 tuvo una baja del 3,02% respecto de agosto de 2025, mientras que el G3 fue el único segmento que logró superar el volumen comercializado un año atrás, con un crecimiento del 2,75%.

YPF concentró el 55,1% del volumen total de combustibles comercializado durante agosto.

En cuanto a las empresas, YPF se mantuvo como la compañía con mayor volumen de ventas, al concentrar el 55,1% del mercado durante agosto. Detrás se ubicaron Shell, Axion, Puma, Dapsa, Gulf y Refinor, de acuerdo con el informe elaborado por Surtidores.