YPF aplicará una suba del 1% a los combustibles desde este sábado

La empresa YPF informó que aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir de las 0 de este sábado 26 de septiembre. El incremento se da raíz de la extensión del conflicto en Medio Oriente y la consecuente alza en el precio del barril de petróleo, que supera los US$100.

El petróleo internacional presiona sobre los precios locales

La decisión de la petrolera de mayoría estatal llega después de varias semanas de fuerte tensión en el mercado energético global. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente impulsó el precio del barril Brent —referencia para Argentina— por encima de los US$100, un nivel que comenzó a poner presión sobre el esquema de estabilidad que las refinadoras sostienen desde abril.

A principios de septiembre, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado que si el Brent permanecía durante un período prolongado por encima de los US$90, podría ser necesario realizar algún ajuste en los surtidores.

Finalmente, la compañía confirmó que desde este sábado aplicará una actualización promedio del 1% en todos los combustibles líquidos comercializados en el país.

El esquema de “buffer” seguirá vigente

A través de un comunicado oficial, YPF explicó que el aumento forma parte del sistema de buffer o amortiguación de precios que implementa desde abril para reducir el impacto de la volatilidad internacional sobre los consumidores argentinos.

Según la compañía, este mecanismo busca evitar que las variaciones bruscas del mercado petrolero global se trasladen de manera inmediata a los precios locales, permitiendo una administración gradual de los costos en un contexto de libre mercado.

La petrolera destacó además que el acuerdo alcanzado meses atrás con el resto de las refinadoras permitió sostener durante gran parte del año una relativa estabilidad en los valores de los combustibles.

Micropricing y estrategia comercial

YPF también ratificó que continuará aplicando su sistema de micropricing, una herramienta mediante la cual ajusta precios de manera segmentada según distintos factores comerciales.

El mecanismo contempla variables como la oferta y la demanda, la competencia en cada zona, los corredores viales, las franjas horarias y las particularidades de cada mercado regional.

La estrategia apunta a mejorar la eficiencia comercial de la red de estaciones de servicio y adaptar los precios a las condiciones específicas de cada región, sin depender exclusivamente de aumentos generalizados.

Segundo aumento general desde abril

La actualización anunciada para este sábado 26 de septiembre se suma al incremento del 1% aplicado en agosto, que había sido el único ajuste general registrado desde abril.

De esta manera, YPF busca sostener el equilibrio entre el aumento de los costos vinculados al mercado internacional del petróleo y la necesidad de mantener una política de precios que evite fuertes impactos sobre el consumo interno y la actividad económica.