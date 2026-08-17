Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan y cuáles son las próximas fechas

El feriado de este lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín marca el cierre del último fin de semana largo del invierno, pero todavía quedan varias oportunidades para descansar antes de que termine 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, quedan cuatro fines de semana largos en Argentina durante los últimos meses del año. Entre ellos se destaca un período extralargo en diciembre.

Cuándo serán los próximos fines de semana largos

Octubre: tres días de descanso

El próximo fin de semana largo llegará en octubre.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

Sábado 10 de octubre

Domingo 11 de octubre

Lunes 12 de octubre: feriado nacional

Noviembre: otro fin de semana largo de tres días

En noviembre habrá un nuevo descanso extendido.

El feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre, será trasladado al lunes 23 de noviembre.

De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por:

Sábado 21 de noviembre

Domingo 22 de noviembre

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional

Diciembre: un descanso extralargo

Diciembre será el mes con más posibilidades para organizar una escapada.

El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Esto permitirá conformar un período de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Sábado 5 de diciembre

Domingo 6 de diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

Martes 8 de diciembre: feriado nacional

Además, el viernes 25 de diciembre, Navidad, será feriado nacional y dará lugar a otro fin de semana largo de tres días.

El calendario que queda hasta fin de año

Después del feriado del 17 de agosto, las principales fechas para agendar son:

Octubre

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Fin de semana largo del 10 al 12.

Noviembre

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Fin de semana largo del 21 al 23.

Diciembre

7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Fin de semana extralargo del 5 al 8.

25 de diciembre: Navidad.

Fin de semana largo del 25 al 27.

Así, quienes estén pensando en viajes, escapadas o mini vacaciones todavía tienen varias fechas para organizar sus próximos descansos durante 2026.

El calendario oficial de feriados nacionales puede consultarse en el sitio del Gobierno argentino.