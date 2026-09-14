León XIV en Argentina: el Gobierno prepara una nueva reunión y analiza feriados

El Gobierno nacional avanza con la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina y prepara una nueva reunión interdisciplinaria para coordinar el operativo. Una de las principales cuestiones que todavía debe resolver es si durante la estadía del Pontífice habrá feriados, asuetos u otras medidas para facilitar la circulación y la organización de las actividades.

La definición está atada a la agenda oficial de la Santa Sede, que el Gobierno espera recibir este martes 15 de septiembre. A partir del cronograma definitivo se determinarán las jornadas que concentrarán los principales actos y desplazamientos y, en función de eso, el alcance de las eventuales medidas sobre los días laborables.

La nueva reunión será convocada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y reunirá a representantes del Gobierno nacional, la Iglesia y las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, las jurisdicciones involucradas en la visita.

Será el segundo encuentro de este comité. La primera reunión se realizó el 18 de agosto en Casa Rosada y estuvo centrada en cuestiones de agenda, logística, traslados, seguridad y difusión. En aquella oportunidad también se analizaron los escenarios previstos para los actos masivos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Mientras se espera el programa definitivo, también avanzó el operativo de seguridad. El Ministerio de Seguridad creó comandos unificados para coordinar el despliegue durante la visita, que tendrá actividades en distintos puntos del país. Para Córdoba, por ejemplo, el Gobierno ya formalizó un comando específico destinado a preservar el orden público, proteger a las delegaciones y coordinar los operativos en los lugares de celebración y los recorridos del Pontífice.

La visita de León XIV está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. Será el primer viaje de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. Por ahora, no hay un feriado confirmado. La posibilidad que analiza el Ejecutivo incluye desde un feriado nacional hasta asuetos en determinadas jurisdicciones o medidas diferenciadas según los días y lugares donde se concentren las actividades.

El tema también llegó al Congreso. En Diputados fue presentado un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo que establezca excepcionalmente como días no laborables del 9 al 11 de noviembre con motivo de la visita papal. La iniciativa todavía forma parte del trámite legislativo y no implica que esas jornadas hayan sido oficialmente declaradas no laborables.