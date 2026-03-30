El 2 de abril marca una fecha fundamental en la historia argentina: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este año se cumplen 44 años desde que las tropas argentinas desembarcaron en las islas, desencadenando un conflicto bélico con el Reino Unido que se extendió por 74 días.

El origen de la guerra se remonta a 1982, cuando la dictadura cívico-militar liderada por Leopoldo Fortunato Galtieri, en medio de una profunda crisis política y social, ordenó la ocupación de las Malvinas, territorio bajo control británico desde 1833. La llamada Operación Rosario inició en la madrugada del 2 de abril con el desembarco de las Fuerzas Armadas argentinas, buscando recuperar el archipiélago.

Gran parte de los combatientes argentinos eran jóvenes conscriptos de entre 19 y 20 años, que enfrentaron condiciones extremas y escasos recursos frente a soldados británicos con mayor experiencia. Al día siguiente, la primera ministra Margaret Thatcher movilizó una flota hacia el Atlántico Sur y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 502, que reclamó el retiro argentino y propuso negociaciones pacíficas.

Una frase que hace eco hasta el día de hoy

El 3 de abril, miles de personas en Buenos Aires apoyaron la recuperación de las islas, y Galtieri pronunció la frase que quedó en la memoria colectiva: “Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”. A partir del 5 de abril, la Argentina advirtió que podría invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) si el Reino Unido atacaba.

Los combates comenzaron el 1 de mayo con bombardeos británicos en Puerto Argentino y se sucedieron enfrentamientos en tierra y mar. Entre los hechos más destacados están el hundimiento del crucero General Belgrano por el submarino británico Conqueror el 2 de mayo, y el ataque argentino al destructor Sheffield el 4 de mayo.

En este escenario, las mujeres desempeñaron roles cruciales como enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y radiotelegrafistas, brindando tanto atención técnica como apoyo emocional a los soldados heridos, una labor históricamente relegada.

Durante junio, las batallas se intensificaron en puntos estratégicos como Monte Longdon, Monte Tumbledown y Monte Harriet, cerca de Puerto Argentino. En el continente, la solidaridad se manifestó con el envío de cartas, alimentos y donaciones, aunque muchos de estos recursos no llegaron al frente de batalla.

Bajo la dictadura, la información estuvo fuertemente controlada y se difundió un discurso triunfalista con el lema “estamos ganando”. Sin embargo, el 14 de junio de 1982, tras 74 días de guerra, el gobernador militar Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición argentina, con un saldo de 649 soldados muertos.

La derrota aceleró la caída del régimen militar, ya debilitado por protestas sociales y denuncias internacionales. Los soldados regresaron en su mayoría a Puerto Madryn a bordo de buques como el Canberra y el ARA Bahía Paraíso.

A más de cuatro décadas del conflicto, Argentina continúa reclamando la soberanía de las Malvinas, apoyándose en fundamentos geográficos, históricos y jurídicos, consolidando un reclamo que sigue vigente en la agenda nacional.