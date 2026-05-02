Guerra de Malvinas: por qué honrar a los caídos del Crucero ARA General Belgrano

La memoria de una guerra suele quedar atrapada en la aritmética fría de las bajas y los hundimientos. Ante la pregunta de por qué rendir tributo a los 323 marinos del crucero ARA General Belgrano cuando Argentina también hundió buques británicos, la respuesta no se halla en el balance de daños, sino en la comprensión ética del sacrificio y la naturaleza de la soberanía.

Honrar a los caídos es un acto de justicia histórica que se sostiene sobre tres pilares lógicos:

La legitimidad del deber: Los marinos del Belgrano no actuaban a título personal, sino como representantes de una nación. El honor que se les rinde no ignora la eficacia del bando contrario ni los ataques propios; reconoce que, en el tablero de la guerra, estos hombres aceptaron el destino de custodiar un territorio que el país reclama como propio. Se honra la entrega, no el resultado del combate.

La singularidad de la tragedia: El hundimiento del Belgrano no fue un suceso más. Fue el evento que cobró casi la mitad de las vidas argentinas en el conflicto, ocurrido además fuera de la zona de exclusión y en medio de gestiones diplomáticas. Zanjar la tensión con los hundimientos británicos —como el del HMS Sheffield o el Ardent— requiere entender que la guerra es un fenómeno de acciones recíprocas que suponen el daño mutuo, pero que la memoria de un pueblo se construye sobre sus propios vacíos. Honrar a los nuestros no es negar al oponente; es dar entidad al dolor nacional.

La tumba de guerra: El Belgrano es hoy un santuario submarino. Respetar esa memoria es admitir que hay coordenadas en el océano donde la política termina y comienza la dimensión humana del duelo.

Sin embargo, a más de cuatro décadas de aquel 2 de mayo, cabe hacernos una pregunta incómoda que nos obliga a mirar más allá del bronce y los discursos: ¿Hemos tratado bien la memoria de nuestros caídos?

¿Qué significa, realmente, tratar bien esa memoria? ¿Es acaso suficiente el rigor de una efeméride anual, el depósito de una ofrenda floral o la mención protocolar en un calendario escolar? Si el recuerdo se limita a un acto administrativo una vez al año, corremos el riesgo de haberlos "desmalvinizado" a través de la rutina.

Tratar bien la memoria de los caídos implica, quizás, algo más exigente que el recuerdo: implica la comprensión. Significa entender qué defendían, en qué contexto lo hacían y qué vacío dejaron en sus familias y en la estructura de nuestra nación. Una memoria bien tratada no es la que se queda estática en un monumento, sino la que interpela nuestro presente y nos obliga a pensar qué país estamos construyendo hoy para que aquel sacrificio conserve su sentido.