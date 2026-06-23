El chofer del colectivo de la línea 532 que se subió a la vereda, atropelló a varias personas y provocó la muerte de una mujer en Mar del Plata declaró ante la Justicia y aseguró que el accidente se produjo por una falla mecánica en la dirección de la unidad.

Mariano Miralles, de 30 años, compareció ante el fiscal Germán Vera Tapia y sostuvo que “se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”. Según trascendió, el conductor se mostró conmovido durante la audiencia, expresó sus condolencias a las víctimas y afirmó que realizaba el recorrido habitual cuando ocurrió el hecho. Tras prestar declaración, Miralles recuperó la libertad, aunque la investigación continúa a la espera de los resultados de las pericias técnicas sobre el colectivo.

La versión brindada por el conductor coincide, por el momento, con los testimonios de pasajeras que viajaban en la unidad al momento del accidente. También es compatible con la principal hipótesis que maneja la fiscalía. El fiscal considera que el siniestro pudo haber sido provocado por una falla en el sistema de dirección del vehículo. Según explicó, los primeros indicios indican que el volante respondía, pero las ruedas no acompañaban el movimiento. “El volante giraba, pero no giraban las ruedas”, señaló Vera Tapia, quien remarcó que, en esta etapa de la investigación, no aparecen elementos que permitan atribuir el hecho a una imprudencia del conductor. Además, destacó que el colectivo tenía la Verificación Técnica Vehicular vigente, contaba con seguro obligatorio y que el test de alcoholemia realizado al chofer dio resultado negativo.

Los testimonios recogidos entre pasajeros también apuntan en la misma dirección. De acuerdo con lo informado por el fiscal, quienes viajaban en la unidad señalaron que Miralles circulaba a una velocidad normal, respetaba las paradas y los semáforos, y que instantes antes del impacto advirtieron que algo anormal ocurría con el colectivo. Mientras avanzan las pericias mecánicas, la Justicia busca determinar si efectivamente existió una falla en la dirección y si el desperfecto pudo haberse detectado previamente.

El accidente ocurrió frente al sector costero donde funciona un skatepark y generó escenas de extrema tensión. Tras el impacto, el conductor debió ser retirado del lugar por la policía porque algunas personas intentaron agredirlo, según confirmó el propio fiscal.