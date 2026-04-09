El padre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, habló por primera vez y apuntó directamente contra la madre del chico, en medio de la investigación judicial sobre las causas de la muerte. “Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural”, denunció el hombre durante el entierro, y aseguró que ya había advertido sobre posibles riesgos: “Yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer”.

La Justicia investiga si el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio, aunque las primeras pericias detectaron lesiones internas en la cabeza, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

En medio del dolor, el padre insistió en que había alertado reiteradamente a su entorno: “Yo les dije: ‘A mi hijo le va a pasar algo’. Y dicho y hecho”, afirmó. También cuestionó la actuación de las autoridades: “¿Qué querían? ¿Darme la tutela de mi hijo, pero muerto?”, expresó, y apuntó contra quienes, según él, conocían la situación: “Dicen que veían maltrato, pero por qué esperaron tanto”.

Además, denunció que la madre habría dejado solo al nene en el hospital: “Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico”, sostuvo. Según relató, fue la familia la que permaneció junto al chico durante la internación.

El hombre también puso en duda la versión previa al traslado: “Nos dijeron que lo fueron a despertar y estaba orinado y no respondía. ¿Cómo puede ser?”, planteó.

La investigación continúa en curso y busca determinar las circunstancias exactas de la muerte y si hubo responsabilidad penal.