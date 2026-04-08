Un niño de 4 años murió en Comodoro Rivadavia tras ingresar sin signos vitales al hospital, en un caso que generó conmoción y múltiples interrogantes sobre su entorno familiar. El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando personal sanitario acudió a una vivienda tras una alerta y constató que el menor se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.

El niño ingresó a la guardia pediátrica minutos después de las 8, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no lograron revertir su estado y se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

Según relató la madre, el menor había comenzado con dificultades respiratorias alrededor de las 7, una versión que generó dudas entre familiares y allegados.

Personas cercanas al entorno del padre denunciaron la existencia de antecedentes de maltrato y cuestionaron la intervención de organismos estatales. “Nadie hizo nada”, expresó una allegada, quien también afirmó que el niño no quería vivir con su madre. Además, señalaron que existirían registros audiovisuales y audios que darían cuenta de situaciones conflictivas dentro del entorno familiar, incluyendo declaraciones del padrastro.

Sin embargo, desde el hospital, el jefe de Pediatría, Luis Cisneros, aclaró que no se detectaron signos de violencia en el cuerpo del menor al momento de su atención. La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento, en medio de versiones contrapuestas entre el entorno familiar y los informes médicos.