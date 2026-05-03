Hoy se cumplieron 14 años del día en que el Congreso de la Nación Argentina aprobó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF al grupo español Repsol: Fue el 3 de mayo de 2012, y la decisión política de entonces originó un pleito que todavía está sin resolverse, con unos 18 mil millones de dólares en juego, con un reciente fallo a favor de Argentina en la instancia de apelación, en los tribunales de Nueva York.

La Cámara de Diputados convirtió aquel día el proyecto en ley, con una amplia mayoría: 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. El Senado ya había otorgado la media sanción una semana antes, el 26 de abril, con 63 votos afirmativos. Números que indican la fuerte hegemonía que tenía el kirchnerismo en esa época.

La medida se formalizó mediante la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que declaró de "utilidad pública" el patrimonio de YPF.

Aunque inicialmente se intervino la empresa sin un pago inmediato, en 2014 el Congreso ratificó un acuerdo de compensación con Repsol, con un pago de 5.000 millones de dólares en bonos soberanos argentinos. Repsol, que había reclamado inicialmente 8 mil millones de Euros, renunció a futuras reclamaciones legales contra el Estado argentino tras la ratificación del pacto.

Actualmente, Argentina enfrenta litigios internacionales derivados de este proceso, como el juicio impulsado por el fondo Burford Capital en tribunales de Nueva York. En primera instancia hubo una condena contra el país, que obligaba a pagar unos 18 mil millones de dólares, que resultó después frenada en la apelación.