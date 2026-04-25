En el marco del V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales, organizado por la Society of Petroleum Engineers (SPE) de Argentina, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que Vaca Muerta ya alcanza estándares internacionales de productividad y puede posicionarse por encima de los desarrollos shale de Estados Unidos.

Durante su participación, Marín presentó los lineamientos del Plan 4x4 de YPF, una estrategia orientada a multiplicar por cuatro los resultados de la compañía en cuatro años, basada en la maximización de la eficiencia operativa, el foco en el petróleo y la gestión en tiempo real de las operaciones. En ese sentido, sostuvo que “el objetivo de YPF es que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en 2030 a partir del desarrollo pleno de Vaca Muerta”.

El ejecutivo también subrayó la necesidad de sostener la competitividad a través de mejoras operativas: “Las productividades las tenemos que generar con eficiencia, no con devaluación. Vaca Muerta tiene rendimientos de clase mundial y está a la altura, e incluso por encima, de los principales desarrollos shale de Estados Unidos”.

El encuentro, realizado entre el 22 y el 24 de abril en el Centro de Convenciones Domuyo, reunió a referentes de la industria energética local e internacional para debatir sobre los desafíos actuales del desarrollo no convencional. A lo largo de las jornadas se presentaron más de 70 trabajos técnicos, seleccionados entre más de 140 propuestas de autores locales e internacionales, que abordaron estudios de campo, innovaciones en perforación, estrategias de terminación y producción, optimización logística y herramientas de transformación digital aplicadas a operaciones reales.

En este contexto, el vicepresidente de SPE Argentina, Daniel Rosato, destacó el valor del simposio como espacio de articulación técnica: “A lo largo de estos tres días vimos trabajos muy interesantes y una participación muy activa de la industria. Este tipo de encuentros permite compartir experiencias concretas y seguir impulsando la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de los no convencionales”.

El programa incluyó además seis conferencias magistrales a cargo de especialistas internacionales, con temáticas vinculadas al análisis de fricción acústica, el retorno de inversión del conocimiento de reservorio, tendencias en diseño de fractura, nuevos desarrollos en IOR y EOR en Vaca Muerta, la plataforma Y-Well de YPF y experiencias de refractura en cuencas shale de Estados Unidos.

A lo largo de las jornadas también se desarrollaron sesiones técnicas, análisis de casos reales e instancias de debate sobre inteligencia artificial, infraestructura, logística, sustentabilidad y seguridad operacional, en un contexto en el que el foco de la industria dejó de estar en demostrar el potencial de Vaca Muerta para centrarse en mejorar la eficiencia y consolidar su competitividad a nivel global.

De este modo, el simposio reafirmó el rol de la SPE Argentina como articulador del conocimiento técnico de la industria y como plataforma clave para impulsar la innovación en uno de los principales proyectos energéticos del país.