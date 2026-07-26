Un cuerpo fue hallado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena y la Justicia investiga si corresponde al último de los cinco pescadores desaparecidos tras el naufragio de la lancha Chamigo-Ho, ocurrido a mediados de junio en el Río de la Plata.

El hallazgo se produjo en un sector conocido como La Vasquita, ubicado a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio, durante un operativo encabezado por Bomberos Voluntarios y personal de distintas fuerzas que continuaban con los rastrillajes por tierra y agua.

Tras el descubrimiento, las autoridades dieron intervención a la Justicia y ordenaron el traslado del cuerpo para realizar las pericias correspondientes.

Los investigadores buscan establecer si los restos pertenecen a Damián Giubu, el único integrante de la tripulación que continuaba desaparecido desde el accidente ocurrido el 14 de junio, cuando la embarcación zarpó desde Hudson para una jornada de pesca y perdió contacto con tierra.

En las semanas previas ya habían sido encontrados e identificados los cuerpos de los otros cuatro pescadores, localizados en distintos sectores del Río de la Plata y de la costa uruguaya, mientras que el operativo de búsqueda se había reducido tras más de un mes de intensos rastrillajes.

Ahora, la identificación definitiva quedará en manos de los estudios forenses ordenados por la Justicia, que permitirán confirmar si el cuerpo hallado corresponde al último tripulante desaparecido y, de ese modo, dar por concluida una de las búsquedas más extensas realizadas en el estuario durante los últimos años.