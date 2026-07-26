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Rápida intervención

Intentó romper a patadas el vidrio de un auto estacionado en pleno centro neuquino y quedó demorado

El sujeto fue demorado en los alrededores tras no poder romper el vidrio y quedar identificado en las fotos que tomó un vecino.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 26 de julio de 2026 a las 13:55
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El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Un joven de 22 años fue demorado este sábado por la tarde, luego de intentar sustraer elementos del interior de un vehículo estacionado en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se inició tras un llamado al Centro de Despacho y Emergencias (101), que alertó sobre un hombre que había intentado romper de una patada el cristal trasero de un automóvil estacionado sobre calle Carlos H. Rodríguez. Al no lograr el robo, el sospechoso escapó del lugar.

Patrulleros Motoristas y Bicipolicías de la Comisaría Primera desplegaron un operativo en la zona que permitió localizar y demorar al presunto autor en la intersección de las calles Belgrano y Salta.

Paralelamente, el personal policial ubicó a la propietaria del vehículo, mientras que un testigo aportó imágenes registradas con su teléfono celular que coincidían con las características del demorado. Además, sobre el cristal del rodado quedó marcada la huella del calzado utilizada durante el intento de daño.

El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

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