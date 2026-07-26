Un deportista de Centenario fue víctima de un millonario robo en un departamento de la calle Honduras, a metros de Libertador, en plena zona comercial de Centenario.

Según se reconstruyó, al menos tres delincuentes ingresaron por una ventana del segundo piso al interior el sábado 25 al mediodía y además de revolver todo, robaron una computadora, cámaras de foto profesionales Sony Alfha Z3, Nikon D850 y otra D750 con los lentes, drones DJI Avata 2 y Mavic Pro,

El damnificado Rodrigo Romero, un deportista de la ciudad, manifestó que además de la ropa se llevaron herramientas de trabajo de hace 10 años. Actualmente está pidiendo colaboración en caso de que alguien vea lo robado publicado a la venta.

Mientras tanto, la policía analiza una cámara que podría haber captado la escena y horas después del hecho lograron recuperar una de las cámaras. Según los primeros datos, los sujetos llegaron y huyeron a pie.

Además, Romero agregó que los delincuentes hasta se cambiaron de ropa dentro de su casa, para salir con otra vestimenta y disuadir a las personas que circulaban por allí, en caso de que alguno los haya identificado. La ropa que dejaron tirada en el lugar será analizada ya que puede permitir identificar a los responsables.

Se supo que intervino en la vivienda personal policial de la Comisaria 52 y están relevando la cámara más importante, a 50 metros, que pertenece al Centro de Monitoreo Urbano.